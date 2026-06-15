Nueva medida obligatoria del MGAP tras frecuentes problemas en exportaciones de carnes

Una resolución del Ministerio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , activada recientemente, instauró una acción obligatoria con el objetivo de incrementar manejos que permitan disminuir la gravedad de un problema que preocupa al sector productivo y al gobierno , la ya frecuente aparición de residuos de productos veterinarios en carnes exportadas .

La medida, firmada por el veterinario Marcelo Rodríguez, director general de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), dispuso que los remates feria y exposiciones deberán utilizar , en determinados controles sanitarios oficiales, únicamente medicamentos veterinarios cuyos tiempos de espera sean compatibles con el período mínimo de permanencia que los animales deben cumplir en el predio de destino antes de ser enviados a faena .

La Resolución N° 132/026 (verla completa más adelante) entró en vigencia el 9 de junio y apunta a disminuir el riesgo de que lleguen a frigorífico animales con residuos de medicamentos veterinarios, una situación que en los últimos años ha generado observaciones por parte de mercados internacionales y ha encendido alertas en la cadena cárnica uruguaya, se indicó desde el MGAP.

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MGAP investiga un nuevo reclamo desde China por carnes con residuos de productos veterinarios

El MGAP, por citar solo el último de varios casos similares (existen frigoríficos observados y/o sancionados), investiga un problema surgido nuevamente en China, cuyos servicios oficiales últimamente observaron al Frigorífico Tacuarembó por la detección de residuos de un producto veterinario en carnes exportadas desde ese complejo industrial.

Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata

Según explicó el coordinador del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, Carlos Fuellis, la resolución se enfoca en los tratamientos preventivos que realizan los servicios oficiales en remates feria ubicados en zonas de control de garrapata.

Hasta ahora, algunos de los productos autorizados podían tener tiempos de espera superiores al plazo que los animales debían permanecer en el predio de destino antes de ser enviados a faena.

"Lo que se busca es que el tratamiento aplicado en la feria no genere una situación en la que un productor cumpla con todos los requisitos de permanencia y, aun así, el animal llegue a frigorífico con residuos por efecto del medicamento utilizado previamente", señaló Fuellis.

La normativa establece que los funcionarios actuantes solo podrán utilizar productos veterinarios autorizados cuyo tiempo de espera sea inferior al período de permanencia exigido para el envío a frigoríficos exportadores.

Además, cada tratamiento deberá quedar registrado en la Guía de Propiedad y Tránsito correspondiente.

Preservar el acceso a los mercados

La decisión se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la presencia de residuos de productos veterinarios en alimentos de origen animal.

De acuerdo con datos manejados por la DGSG, una parte significativa de los hallazgos de residuos detectados en los sistemas de control está vinculada al uso de productos empleados en el combate a la garrapata y enfermedades asociadas.

Objetivo

Para las autoridades sanitarias, el objetivo es reforzar las garantías de inocuidad de los alimentos y preservar el acceso de Uruguay a los mercados internacionales.

En ese sentido, Fuellis sostuvo que la medida forma parte de una serie de acciones destinadas a promover el uso responsable de medicamentos veterinarios y el cumplimiento estricto de los tiempos de espera.

"La forma de evitar estos problemas es aplicar buenas prácticas en el uso de los productos veterinarios. Cada herramienta que incorporamos busca reducir el riesgo de que aparezcan residuos y proteger la credibilidad sanitaria del país", afirmó.

La resolución encomienda además a los servicios veterinarios departamentales, locales y zonales la difusión de las nuevas disposiciones entre las entidades organizadoras de remates feria y exposiciones.

La resolución del MGAP