Junasa pidió a la Caja de Profesionales dejar sin efecto nuevo cobro de timbres vinculado a la atención médica

La Junta Nacional de la Salud (Junasa) le pidió a la Caja de Profesionales que deje sin efecto la resolución por la cual dispuso la aplicación del timbre profesional sobre los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones asistenciales.
La Junasa afirmó que la resolución de la caja fue emitida el 28 de mayo y que establece controles específicos sobre su aplicación a partir del 1º de agosto de 2026. Desde el organismo de la salud argumentaron que esto "supone la incorporación de un nuevo costo asociado a la atención sanitaria, con impacto directo sobre los usuarios y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud".
En un oficio dirigido a la Caja de Profesionales, al que accedió El Observador, "este costo incremental afecta todas las consultas de policlínica, puerta de urgencia y emergencia, entre otras". Según la Junasa "se ha informado a los prestadores que también deben tributar por todos los exámenes y análisis clínicos realizados a pacientes en puerta de emergencia, así como los registros en la historia clínica de pacientes internados y en domicilio".
"Existe evidencia consistente respecto a que el aumento de pagos directos asociados a las prestaciones sanitarias genera reducción en la utilización de servicios, incluyendo consultas preventivas y de seguimiento", explicó el oficio y afirmó que esto puede traducirse en "diagnósticos más tardíos, agravamiento de condiciones de salud y aumento de la demanda de prestaciones de mayor complejidad".
"Este aspecto resulta particularmente sensible para usuarios con patologías crónicas, personas mayores y sectores de menores ingresos, quienes requieren una utilización más frecuente de consultas y controles médicos", según la Junasa y apuntó que estas políticas van en sentido opuesto a lo viene desarrollando el Ministerio de Salud Pública.
El organismo de la salud también advierte que "la medida podría tener impactos relevantes sobre la sostenibilidad económico-financiera de algunas instituciones prestadoras de salud".