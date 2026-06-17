Junasa pidió a la Caja de Profesionales dejar sin efecto nuevo cobro de timbres vinculado a la atención médica

La Junta Nacional de la Salud (Junasa) le pidió a la Caja de Profesionales que deje sin efecto la resolución por la cual dispuso la aplicación del timbre profesional sobre los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones asistenciales.

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La Junasa afirmó que la resolución de la caja fue emitida el 28 de mayo y que establece controles específicos sobre su aplicación a partir del 1º de agosto de 2026. Desde el organismo de la salud argumentaron que esto "supone la incorporación de un nuevo costo asociado a la atención sanitaria, con impacto directo sobre los usuarios y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud".

En un oficio dirigido a la Caja de Profesionales, al que accedió El Observador, "este costo incremental afecta todas las consultas de policlínica, puerta de urgencia y emergencia, entre otras". Según la Junasa "se ha informado a los prestadores que también deben tributar por todos los exámenes y análisis clínicos realizados a pacientes en puerta de emergencia, así como los registros en la historia clínica de pacientes internados y en domicilio".

"Existe evidencia consistente respecto a que el aumento de pagos directos asociados a las prestaciones sanitarias genera reducción en la utilización de servicios, incluyendo consultas preventivas y de seguimiento", explicó el oficio y afirmó que esto puede traducirse en "diagnósticos más tardíos, agravamiento de condiciones de salud y aumento de la demanda de prestaciones de mayor complejidad".