El descargo de Iglesias contra "la falta de respeto" de Salinas y lo que el exministro le reveló sobre el director de la Junasa y Casa de Galicia

El exministro de Salud, Daniel “Salinas faltó el respeto a la sede y a usted señora jueza, dijo cosas que no eran ciertas, no se ajustó a los hechos como fueron". "En apariencia parece muy serio, pero no es serio… intencionadamente se acuerda de unas cosas, desdibuja otras y se olvida de otras”, afirmó Alberto Iglesias al declarar en el tercer día del juicio que la Fiscalia de Delitos Económicos de tercer turno sigue en su contra por los delitos de apropiación indebida e insolvencia societaria fraudulenta en la causa conocida como Casa de Galicia.