"Arranque muy bueno" y "nadie puede mirar para el costado": partidos políticos se reunieron con Negro por Plan Nacional de Seguridad

"Se está elaborando un plan que todavía no está diseñado" , explicó y añadió que la cartera les transmitió la posibilidad de generar instancias de delegados políticos para trabajar en medidas concretas en aquellos temas en los que se pongan "de acuerdo" y que "trasciendan" la gestión.

Luego, subrayó que la actual administración no cuenta con un espíritu "refundacional" y que está aplicando "gran parte" de la política y medidas implementadas por el gobierno pasado.

"Hoy vinimos a escuchar. Nos llevamos la idea del Ministerio y quedamos en que, en breves, responderíamos", explicó.

"¿Medidas concretas? Me parece que todos los partidos tienen para aportar, nadie puede mirar para el costado en este sentido", añadió.

Tras Delgado, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, habló con los medios y valoró positivamente el encuentro con el Ministerio del Interior.

"Siendo este el tema más importante para la gente, el encontrar vehículos y una metodología para un diálogo de partidos políticos y para que también el Ministerio del Interior interactúe con organizaciones sociales, con organismos internacionales, con gente vinculada a la academia, nos parece que es un arranque muy bueno para generar los consensos posibles", sostuvo.

Pereira destacó que este encuentro "no obvia" que existen diferencias entre los partidos, pero debería permitir que se vaya a una "política de Estado" que se instrumente "más allá de quién gane las elecciones en 2029".

Consultado por la demora en la implementación del plan, que iniciaría en 2026, respondió: "Llegar a un acuerdo para una política de Estado lleva un tiempo".

Para el frentista, el tiempo que se toma el gobierno es "más que razonable", teniendo en cuenta que se trata de un tema de "esta envergadura".

Además, aseguró que esta es una "excelente" oportunidad para que los partidos políticos puedan empezar a avanzar en el tema.

Finalmente, tomó la palabra el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien remarcó que "hoy el Ministerio está haciendo casi lo mismo que el anterior y aparte con muchas de las mismas personas. O sea, no hay casi nadie de la administración de (Eduardo) Bonomi. Esto es un gran mensaje".

Para Ojeda, "evidentemente" existe una "continuidad" en muchas políticas y hay un "intento" por parte de la actual administración de generar un "plan" con el que están "en pie de expectativa".

"Yo creo que esto te evidencia que no está claro el qué, cuándo, cómo y por dónde", sostuvo sobre el plan de seguridad.

Ojeda explicó después que en cierto momento del diálogo desde el gobierno expusieron la idea de ser el modelo "alternativo" a Bukele, mirando con "malos ojos" su trabajo.

"No estoy 100% de acuerdo con modelo Bukele, pero me parece que uno no tiene que desterrar o enemistarse con cuestiones que han tenido relativo éxito y capaz que hay cosas que están buenas para adoptar", dijo.