Uruguay embarcó menos carnes pero las vendió mucho mejor

Uruguay y sus exportaciones de carnes
- El Instituto Nacional de Carnes (INAC), presidido por Gastón Scayola, actualiza cada semana los datos de las exportaciones de carnes y otros productos obtenidos de la agroindustria cárnica.
- Uruguay tiene el acceso habilitado a más de 100 mercados y quienes concretan las gestiones comerciales –operadores del sector privado– seleccionan los destinos con base en diversos factores, sobre todo los precios ofrecidos –en muchos casos se contempla la incidencia de aranceles exigidos–, volúmenes considerados y constancia en la demanda.
- Lo que más se exportó en lo que va del año es carne de vacuno: el subrubro principal explica el 83,64% del total, medido en dólares invertidos.
- A la carne vacuna, muy lejos, le siguen en relevancia los siguientes segmentos de productos: menudencias; subproducto primario para uso industrial; subproducto residual comestible; carne ovina; subproducto industrializado; carne equina; y producto cárnico para alimentación animal.
- El USMCA (Estados Unidos, México y Canadá), China y la Unión Europea (UE), en ese orden, fueron los tres mercados más relevantes en lo que va de 2026 para las carnes embarcadas en Uruguay.
El contexto
¿Cuánta carne y productos cárnicos se exportaron desde Uruguay en 2026?
Considerando todas las carnes y el período 1° de enero-31 de mayo de 2026 se embarcaron 255.713 toneladas peso embarque (PE), un volumen bastante menor (- 16,18%) al acumulado en los cinco meses iniciales de 2025.
¿Cuánto dinero ingresó por esas exportaciones?
Teniendo en cuenta el total de las carnes embarcadas, en 2026 ingresaron US$ 1.324,5 millones, un 3% menos que en enero-mayo del año pasado.
¿Cuáles son los principales mercados demandantes de carnes y otros productos cárnicos de Uruguay?
- USMCA con US$ 443,6 millones (33,5% del total).
- China con US$ 402,6 (30,4% del total).
- Unión Europea con US$ 230,8 millones (17,4% del total).
¿Qué pasa con el precio promedio tomando todos los productos?
En 2026 Uruguay exportó la tonelada a US$ 5.180 y eso es un 15,7% más que el registro acumulado a esta altura de 2025 (US$ 4.474/ton).
¿Qué datos hay sobre colocaciones de carnes bovinas que explican casi el 84% de las divisas obtenidas?
Se embarcaron 195.876 toneladas peso canal cambio de US$ 1.107,8 millones a un valor medio por tonelada de US$ 5.656 (con un crecimiento interanual de 17,6%).
¿Y de las carnes ovinas?
Se embarcaron 4.403 toneladas peso canal cambio de US$ 30 millones a un valor medio por tonelada de US$ 6.832 (con un crecimiento interanual de 34,2%).
El dato
En lo que va de 2026 se faenaron en frigoríficos de Uruguay 922.291 vacunos (-17,8% respecto a 2025) en 30 plantas en todo el país y 196.037 ovinos (-29,1%) en 12 industrias.
Los antecedentes: últimos 10 años y todos los productos
Exportaciones (peso embarque)
- 2025, 704.009 toneladas
- 2024, 689.192 toneladas
- 2023, 704.142 toneladas
- 2022, 695.272 toneladas
- 2021, 721.357 toneladas (récord)
- 2020, 533.927 toneladas
- 2019, 560.003 toneladas
- 2018, 562.274 toneladas
- 2017, 536.497 toneladas
- 2016, 506.603 toneladas
Exportaciones (millones de dólares)
- 2025, US$ 3.296,3 (récord)
- 2024, US$ 2.580,0
- 2023, US$ 2.666,7
- 2022, US$ 3.210,7
- 2021, US$ 3.046,8
- 2020, US$ 1.936,3
- 2019, US$ 2.186,5
- 2018, US$ 2.016,6
- 2017, US$ 1.857,1
- 2016, US$ 1.741,3
¿Cómo sigue?
La próxima actualización de datos la harán los profesionales del INAC durante la semana que comenzó este lunes 16 de junio.
El último año completo
- Exportaciones sector cárnico: 704.009 toneladas peso embarque por US$ 3.296.336.
- Exportaciones carnes bovinas: 398.384 toneladas por US$ 2.748.879.
- Exportaciones totales Uruguay: US$ 13.493.000 con el siguiente podio en bienes: carne bovina US$ 2.680 millones, celulosa US$ 2.307 millones, soja US$ 1.420 millones.
Fuentes: INAC / Uruguay XXI