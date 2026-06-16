Uruguay embarcó menos carnes pero las vendió mucho mejor

¿Cuánta carne y productos cárnicos se exportaron desde Uruguay en 2026?

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Considerando todas las carnes y el período 1° de enero-31 de mayo de 2026 se embarcaron 255.713 toneladas peso embarque (PE), un volumen bastante menor (- 16,18%) al acumulado en los cinco meses iniciales de 2025.

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Teniendo en cuenta el total de las carnes embarcadas, en 2026 ingresaron US$ 1.324,5 millones, un 3% menos que en enero-mayo del año pasado.

¿Cuáles son los principales mercados demandantes de carnes y otros productos cárnicos de Uruguay?

USMCA con US$ 443,6 millones (33,5% del total).

China con US$ 402,6 (30,4% del total).

Unión Europea con US$ 230,8 millones (17,4% del total).

¿Qué pasa con el precio promedio tomando todos los productos?

En 2026 Uruguay exportó la tonelada a US$ 5.180 y eso es un 15,7% más que el registro acumulado a esta altura de 2025 (US$ 4.474/ton).

¿Qué datos hay sobre colocaciones de carnes bovinas que explican casi el 84% de las divisas obtenidas?

Se embarcaron 195.876 toneladas peso canal cambio de US$ 1.107,8 millones a un valor medio por tonelada de US$ 5.656 (con un crecimiento interanual de 17,6%).

¿Y de las carnes ovinas?

Se embarcaron 4.403 toneladas peso canal cambio de US$ 30 millones a un valor medio por tonelada de US$ 6.832 (con un crecimiento interanual de 34,2%).

El dato

En lo que va de 2026 se faenaron en frigoríficos de Uruguay 922.291 vacunos (-17,8% respecto a 2025) en 30 plantas en todo el país y 196.037 ovinos (-29,1%) en 12 industrias.

Los antecedentes: últimos 10 años y todos los productos

Exportaciones (peso embarque)

2025, 704.009 toneladas

2024, 689.192 toneladas

2023, 704.142 toneladas

2022, 695.272 toneladas

2021, 721.357 toneladas (récord)

2020, 533.927 toneladas

2019, 560.003 toneladas

2018, 562.274 toneladas

2017, 536.497 toneladas

2016, 506.603 toneladas

Exportaciones (millones de dólares)

2025, US$ 3.296,3 (récord)

2024, US$ 2.580,0

2023, US$ 2.666,7

2022, US$ 3.210,7

2021, US$ 3.046,8

2020, US$ 1.936,3

2019, US$ 2.186,5

2018, US$ 2.016,6

2017, US$ 1.857,1

2016, US$ 1.741,3

¿Cómo sigue?

La próxima actualización de datos la harán los profesionales del INAC durante la semana que comenzó este lunes 16 de junio.

El último año completo

Exportaciones sector cárnico: 704.009 toneladas peso embarque por US$ 3.296.336.

Exportaciones carnes bovinas: 398.384 toneladas por US$ 2.748.879.

Exportaciones totales Uruguay: US$ 13.493.000 con el siguiente podio en bienes: carne bovina US$ 2.680 millones, celulosa US$ 2.307 millones, soja US$ 1.420 millones.

Fuentes: INAC / Uruguay XXI