Los impresionantes datos de Uruguay en el segundo tiempo ante Arabia Saudita con una marca que Marcelo Bielsa se superó de cuando era DT de Argentina en 2002

El avasallante segundo tiempo de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante Arabia Saudita de este lunes en Miami, por el debut en el Mundial 2026, registró varios datos que marcaron el impulso de la celeste para buscar el empate, que finalmente logró, en un estreno que terminó por 1-1.

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Páginas especializadas en datos y estadísticas compartieron los números de Uruguay, los que batieron marcas y llamaron la atención.

El partido tuvo claros momentos para ambas selecciones, con Uruguay bien en el comienzo, Arabia yendo al frente en el cierre de la primera mitad, y luego con un contundente dominio del equipo de Bielsa en la segunda mitad.

Lo que llamó la atención fue que el gol de Arabia Saudita llegó cuando dicho equipo se propuso tomar el mando y atacar , sin que la celeste pudiera aguantar esos pocos minutos en el que le tocó replegarse.

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El gol, como analizó Referí, llegó en un tiro de esquina en el que hubo desatenciones en las marcas y un rebote de Fernando Muslera.

Saudi Arabia's defender #04 Abdulelah Al-Amri scores his team's first goal past Uruguay's goalkeeper #23 Fernando Muslera during the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 15, 2 El gol de Arabia Saudita a Uruguay Foto: AFP

El segundo tiempo de Uruguay

En la segunda mitad, el equipo de Marcelo Bielsa fue por todo a buscar el empate y Arabia se refugió en su área, con una brillante actuación del golero Mohammed Alowais, figura del partido.

20260615 PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Saudi Arabia's goalkeeper #21 Mohammed Al-Owais makes a save during the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Ga Mohammed Al Owais Foto: Patricio De Melo Moreira/AFP

En total, en esos 45 minutos, Uruguay tiro 22 veces al arco, siendo la segunda marca más alta en un mundial en ese período de tiempo.

La marca más alta la tiene Alemania Oriental contra Chile en 1974, con 24 en la primera mitad, según destacó la página de datos Opta.

En total, en los 90 minutos fueron 27 intentos de Uruguay y 10 de ellos fueron al arco, con grandes actuaciones de Alowais, un tiro en el palo y la jugada del gol de Maxi Araújo.

Las 27 situaciones de Uruguay ante Arabia Saudita

Las 27 situaciones de Uruguay ante Arabia Saudita Las 27 situaciones de Uruguay ante Arabia Saudita Las 27 situaciones de Uruguay ante Arabia Saudita

En lo que respecta a centros, Opta destacó que Uruguay tiró 47 centros ante Arabia (37 de ellos en el segundo tiempo), igualando su registro más alto en un partido de la Copa del Mundo desde, al menos, 1966, frente a Italia en 1970.

Uruguay Los 47 centros de Uruguay ante Arabia

Con esos 37 centros en el segundo tiempo, Bielsa superó la marca que tenía con Argentina en el Mundial 2002, con 35 en el recordado partido ante Suecia en el que los albicelestes quedaron afuera en primera ronda.

Los 37 centros de Uruguay ante Arabia Saudita en el segundo tiempo Los 37 centros de Uruguay ante Arabia Saudita en el segundo tiempo

Otro detalles de esos 37 centros en el segundo tiempo es que solo 13 fueron efectivos y 24 no llegaron a destino, prácticamente uno de cada tres fueron buenos.

HK5UWfpXAAAGvhI Los 35 centros de la Argentina de Bielsa ante Suecia en 2002

Entre tantos centros, Federico Viñas tuvo cuatro cabezazos, el registro más alto de un jugador uruguayo en un mundial desde 1966.

Uruguay vs Arabia Saudita Federico Viñas Federico Viñas fue un azote pero no tuvo suerte para anotar Uruguay vs Arabia Saudita Foto: Alex Slitz/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Otro dato que gráficamente llamó la atención fue el de los pases al tercio final de la cancha en el segundo tiempo, en el que Uruguay tuvo 144 pases a ese sector, con 91% de efectividad.

Las flechas de los pases bordean el área, lo que marca la circulación de la pelota para buscar el mejor momento para atacar.