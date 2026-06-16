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"Se ensañó conmigo y me entró a tirar": la declaración del joven de 25 que terminó herido tras operativo policial en Parque Rivera

Por esta situación, el joven de 25 años presentó una denuncia en seccional policial, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior

16 de junio de 2026 12:49 hs
Captura de pantalla 2026-06-16 120226
Captura de video de Subrayado (Canal 10)

"El domingo estábamos reunidos con mis amigos, mi cuñada, mi hermano y mi sobrino", dijo en entrevista con Subrayado (Canal 10).

El joven dijo que estaban "tomando mate en el parque Rivera cuando empiezan a corretear en una moto, que el efectivo policial los empezó a perseguir por arriba de las veredas en alta velocidad".

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Según agregó, en el momento en el que el oficial policial vio que no podía atraparlos, decidió pararse "en el medio de la calle".

Tras esto, explicó Sander, ocurrió lo mostrado en el video divulgado en redes sociales. "Viene caminando hacia nosotros, tirando", contó.

En videos registrados durante el caso, divulgados por Telemundo (Canal 12), se observa a un efectivo policial realizando disparos con una escopeta.

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"Yo lo único que pedía es que no tiraran a donde estábamos nosotros porque estaban los niños. Ahí se ensañó conmigo y me entró a tirar", dijo, y denunció haber sufrido heridas en la pierna, el cuerpo y el ojo.

Por esta situación, el joven de 25 años presentó una denuncia en seccional policial. El caso, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador, está siendo investigado por la Jefatura de Policía de Montevideo.

En un comunicado posterior, la Policía señaló que el conflicto se desencadenó después de que las personas presentes en la zona se negaran a irse.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura, los involucrados en el incidente "reaccionaron de forma violenta", se negaron a irse, generaron disturbios y "agredieron a los efectivos mediante el lanzamiento de objetos".

"Ante la hostilidad de la situación, el personal policial procedió a dispersar a los participantes utilizando los medios de disuasión menos que letales autorizados para este tipo de operativos", señalaron.

Además del joven de 25, también terminó lesionado un niño de 9 años, quien se encontraba en las inmediaciones del parque.

El menor fue trasladado por su propia familia hasta un centro médico donde, luego de ser asistido, fue dado de alta.

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