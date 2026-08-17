"Para cuando se resuelva a dar el paso": diputado colorado Schipani le "regaló" una bandera del Frente Amplio al cabildante Álvaro Perrone

La Cámara de Diputados discute este lunes la aprobación en general del proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, que logrará su aprobación gracias a los dos votos que se comprometieron a dar los dos diputados de Cabildo Abierto .

Como es sabido, el oficialismo no tiene la mayoría parlamentaria en esta cámara, por lo que debió negociar con Cabildo Abierto para conseguir los dos votos restantes y alcanzar los 50 , algo que también había ocurrido el año pasado. Mientras tanto, los restantes partidos de la oposición —el Partido Nacional, Colorado e Independiente, además de Identidad Soberana de Gustavo Salle— habían adelantado que no aprobarían en general el proyecto .

Durante su fundamentación, el diputado colorado Felipe Schipani mostró una bandera del Frente Amplio , en un gesto hacia el cabildante Álvaro Perrone —uno de los dos diputados que tiene el partido liderado por Guido Manini Ríos.

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" Yo, por las dudas, al diputado Perrone —que ha sido el gran impulsor de todos estos acuerdos desde que se inició este gobierno— le voy a hacer un regalo para que, cuando se resuelva a dar el paso, ya tenga la banderita del Frente Amplio ", dijo Schipani.

Inmediatamente, fue interrumpido por el presidente de la cámara, el nacionalista Rodrigo Goñi, quien le recordó que no estaba permitido hacer ese tipo de exhibiciones con carteles o banderas.

Pero el colorado ya había terminado su intervención, por lo que la sesión continuó en otros temas.

Antes, en tanto, Schipani había fundamentado su posición contraria a la aprobación en general de la Rendición de Cuentas.

Sostuvo que la gestión del primer año del gobierno ha sido absolutamente deficitaria" y que eso, a juzgar por las encuestas de opinión pública, era lo que también interpretaba la "enorme mayoría de los uruguayos".

"Su primer año de gestión no lo aprobó", insistió Schipani y dijo que la postura negativa de la coalición era con el ánimo de que el Ejecutivo "mejore su gestión".

Enseguida, el legislador enumeró todos los problemas en los que, en su opinión, el gobierno ha incurrido en fallas. "Tenemos un gobierno inactivo. ¿De qué proyecto nos están hablando? (...) Y a todo eso hay que sumarle que no hay rumbo. Tenemos un gobierno acéfalo, sin liderazgo, sin conducción, a la deriva. Entonces, ¿cómo nosotros después de todas estas consideraciones vamos a aprobar esta Rendición de Cuentas? Por supuesto que no".

También dijo que en el último mes se había montado en el Parlamento una "obra de teatro" llamada El palo en la rueda.

"Desde el momento en que la Coalición Republicana anunció que no votaría en general la Rendición de Cuentas, empezamos a ver la recorrida por todos los medios de comunicación de distintos actores, legisladores del oficialismo, del gobierno, poco menos llorando porque no iba a haber recursos para los niños, porque el Uruguay iba a caer en un fenomenal retroceso", describió Schipani.

Pero dijo que "todos" sabían "desde un primer momento" que los votos iban a estar. "Los primeros que lo sabían eran los integrantes del oficialismo. En segundo término, que el Frente Amplio nos venga a hablar de poner el palo en la rueda... Hay que tener un poquito de memoria", pidió.

"Esta Rendición de Cuentas se va a aprobar en general y se va a aprobar porque Cabildo Abierto la va a acompañar y eso es absolutmente legítimo, aquí no estamos cuestionando los acuerdos políticos ni las decisiones que cada una de las bancadas toman. Es parte de la negociación parlamentaria y parte fundamental de la democracia. Decimos también que tenemos todo el derecho de cuestionar las decisiones políticas. Pero más importante que lo que podamos decir nosotros es lo que va a decir la gente cuando tenga que votar, porque afortunadamente nuestro contrato dura cinco años y es la gente la que nos renueva o no nos renueva la confianza", cerró.