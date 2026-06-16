¿Qué falló en el gol de Arabia Saudita a Uruguay? El paso a paso que incluye cortinas, marca sin mirar el balón y el rebote

Uruguay volvió a sufrir un gol de pelota quieta este lunes ante Arabia Saudita, en su estreno en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, lo que volvió a generar cuestionamientos sobre la marca del equipo de Marcelo Bielsa en este tipo de jugadas.

El tanto de los árabes llegó en el minuto 41, en un momento en el que los saudíes habían pasado a tomar el mando del partido y habían avisado con una jugada previa en la que Fernando Muslera salvó el arco de forma magnífica.

Arabia se puso arriba con un gol tras un tiro de esquina y en una jugada que tuvo varias desatenciones y responsabilidades compartidas.

En el lanzamiento del tiro de esquina, Arabia puso dos jugadores en el área chica, uno más atrás y tres entre el punto penal y el borde del área grande, en fila, en una jugada preparada que buscaba establecer "cortinas".

Las lágrimas y la emoción de Rodrigo Aguirre al sonar el himno de Uruguay en su primer mundial y lo que dijo tras el debut

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En esos tres están los jugadores claves para el gol, los que estaban siendo marcados respectivamente por tres futbolistas de Uruguay. El que aparece más lejano en esa fila india es Kanno, el 23, a quien debia marcar Rodrigo Bentancur (6).

Embed ¡¡REBOTE CORTO DE NANDO MUSLERA Y AL AMRI LA MANDÓ A GUARDAR PARA EL 1-0 DE ARABIA SAUDITA ANTE URUGUAY!! Golpazo para la Celeste sobre el final del PT...



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Pero en el momento del centro, cuando la pelota iba en el aire, se da un movimiento que hace que Mathías Olivera y Rodrigo Bentancur se cruzaran al ir a buscar a sus respectivas marcas.

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Bentancur queda descolocado ante Mohamed Kanno, número 23, quien es el que cabecea sin que el volante uruguayo pudiera controlarlo, quedando en una posición en la que no mira la pelota y solo trata de interceptarlo.

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El mediocampista ya había tenido una reciente falla en una pelota quieta, y en un tiro de esquina, en el segundo gol de Estados Unidos en el amistoso del año pasado que los norteamericanos golearon por 5-1 a Uruguay.

El cabezazo de Kanno, prácticamente libre, fue muy potente, le picó antes a Muslera, quien tapó pero no pudo controlar la pelota y dio rebote hacia adelante.

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Y en ese momento el que aprovechó fue el 4, Alamri, que era uno de los tres que estaba en el bloque más alejado del arco y que en su movimiento logró desprenderse de la marca de Olivera, que se había cruzado con Bentancur.

Alamri salta primero, atrás Olivera, pero ninguno llega a la pelota. Pero Alamri queda perfilado hacia adelante y Olivera mira hacia atrás, con lo que reacciona tarde cuando llega el rebote de Muslera.

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Así Alamri sí puede aprovechar el rebote y puntearla nuevamente libre, sin que Muslera pudiera llegar a bloquearlo.