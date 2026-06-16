Mundial FIFA 2026: qué necesita Uruguay para clasificar a la siguiente fase

La selección de Uruguay debutó el lunes en el Mundial FIFA 2026 con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami y, pese a no conseguir la victoria, terminó la primera fecha como líder del Grupo H. El particular escenario se dio porque el otro encuentro de la zona, entre España y Cabo Verde , finalizó igualado sin goles.

La Celeste suma un punto, al igual que los otros tres integrantes del grupo, aunque ocupa el primer lugar por haber anotado un gol, criterio que la favorece en el desempate inicial. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa dejó escapar la oportunidad de arrancar con una victoria, aunque sigue dependiendo de sí mismo para avanzar a la próxima ronda.

El Mundial 2026 se disputa con un nuevo formato de 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona avanzan directamente a los 16avos de final , instancia a la que también accederán los ocho mejores terceros.

En este contexto, Uruguay mantiene intactas sus posibilidades de clasificación. Una victoria en la próxima jornada ante Cabo Verde le permitiría llegar a cuatro puntos y quedar en una posición muy favorable antes de enfrentar a España en la última fecha.

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Grupo H FIFA

Incluso, con dos empates más, la Celeste podría mantenerse en la pelea por uno de los puestos de mejor tercero, aunque dependería de otros resultados y de la diferencia de gol. Por eso, sumar de a tres ante el conjunto africano aparece como un objetivo clave para encaminar la clasificación.

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Uruguay Cabo Verde FIFA

El próximo compromiso de Uruguay será el domingo 21 de junio frente a Cabo Verde, nuevamente en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro comenzará a las 19 horas (hora Uruguay) y representará una oportunidad importante para que el conjunto de Bielsa dé un paso decisivo hacia la siguiente ronda.

La fase de grupos para la Celeste se cerrará el viernes 26 de junio, cuando enfrente a España en el Estadio Akron de Guadalajara, México. Ese partido podría resultar determinante para definir las posiciones finales del Grupo H y los clasificados a los 16avos de final.