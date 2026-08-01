Los convocados de Peñarol para buscar la clasificación a la final del Torneo Intermedio: la primera aparición de Jonathan Rodríguez y la vuelta de Nahuel Herrera

Peñarol presentó su lista de convocados para su encuentro de este sábado a las 18:30 en el Campeón del Siglo ante Cerro Largo , en el que el carbonero buscará clasificar a la final del Torneo Intermedio , en la que ya espera Wanderers .

La principal novedad de la lista es la inclusión de Nahuel Herrera , que vuelve a una convocatoria más de cuatro meses después de sufrir una dura lesión en el hombro.

El zaguero de 21 años se lesionó el pasado 7 de marzo , en la cuarta fecha del Torneo Apertura ante Danubio, partido del que salió a los 4 minutos luego de un choque con un rival.

Ya había sufrido una lesión similar en noviembre de 2025 , en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional, pero en esa ocasión el jugador se forzó y estuvo presente en la segunda final disputada una semana después.

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La otra novedad es la primera inclusión de Jonathan Rodríguez, que confirmó su vuelta a Peñarol a mediados de julio. El delantero de 33 años no juega un partido desde el 17 de mayo, cuando disputó 23 minutos en el encuentro entre los Portland Timbers y los Seattle Sounders por la MLS de Estados Unidos. Tras ello sufrió una dura lesión de rodilla que lo tuvo fuera de las canchas por más de un año.

Jonathan Rodríguez Foto: @OficialCAP

El entrenador Diego Aguirre tiene cuatro bajas para este partido, por variados motivos. Eric Remedi continúa suspendido tras su expulsión ante Central Español, previa al receso por el Mundial 2026, mientras que Maximiliano Olivera y Jesús Trindade no estarán disponibles por lesión.

El caso de Thiago Espinosa, nuevo fichaje del club, es distinto: el lateral izquierdo cedido desde el América de México está en condiciones para jugar, pero la dirigencia de Peñarol prefirió que el futbolista no fuera incluido porque fue inscripto antes de que se fijara esta fecha del Intermedio, algo que la AUF realizó en conjunto con la fecha 6.

Las dos jornadas fueron fijadas antes del fin de semana del 17 de julio, y Espinosa llegó al país el domingo 18, día en el que Peñarol venció 3-0 a Boston River.