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Fuerte polémica reglamentaria: alerta por una posible infracción táctica de Arabia Saudita ante Uruguay en el empate por el Mundial 2026

El rival de la celeste incumplió una de las directrices directas de FIFA durante el encuentro

16 de junio de 2026 14:08 hs
El arquero de Arabia Saudita, Mohammed Al-Owais se tomó unos minutos por una supuesta lesión ante Uruguay por el Mundial 2026

El arquero de Arabia Saudita, Mohammed Al-Owais se tomó unos minutos por una supuesta lesión ante Uruguay por el Mundial 2026

FOTO: AFP

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa debutó con un pálido empate 1-1 ante Arabia Saudita el lunes de noche en el Hard Rock Stadium de Miami, en el Mundial 2026.

Los celestes regalaron el primer tiempo y si bien fueron netos dominadores del complemento, se dieron de frente contra el arquero Mohammed Al-Owais, que salvo el gol de Maximiliano Araújo, tapó nueve situaciones de gol, y se transformó hasta ahora, en el que más paradas tuvo en un encuentro de esta Copa del Mundo.

La polémica que se instaló tras el empate de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el encuentro entre la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y Arabia Saudita dejó una fuerte polémica en el plano reglamentario.

Arabia Saudita podría haber caminado por la cornisa de las nuevas normativas de la FIFA.

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Durante un parate médico en el que el arquero Mohammed Al-Owais recibía atención en el campo, "el entrenador de los asiáticos, Georgis Donis, aprovechó la ventana de tiempo para llamar a uno de sus dirigidos y darle indicaciones tácticas directas", informó The Mirror de Inglaterra.

Y agrega: "Esta acción choca de frente con las directrices estrictas que Pierluigi Collina, jefe del estamento arbitral de la FIFA, comunicó formalmente antes del inicio de la cita mundialista. El desacato a estas órdenes previas podría acarrear sanciones o llamados de atención para el cuerpo técnico de Arabia Saudita, sumando una capa de tensión a un grupo que ya demostró que no tendrá favoritos claros".

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