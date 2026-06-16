Cuando se habla de su posible regreso a Liverpool en varios medios, The Mirror de Inglaterra tituló; "Darwin Núñez fue humillado", en el Mundial 2026

El inicio del Grupo H en el Mundial 2026 de la FIFA dejó tela para cortar, no solo por la paridad en los resultados, sino por las controversias tácticas y el rendimiento individual de algunas figuras. El empate entre las selección uruguaya de Marcelo Bielsa y Arabia Saudita, 1-1, sacudió el panorama del torneo, instalando la sorpresa en una zona donde, tras la primera jornada, los cuatro equipos quedaron igualados con un solo punto debido a la igualdad sin goles entre España y Cabo Verde. En tanto, Darwin Núñez fue el motivo de las críticas del diario inglés The Mirror, cuando se maneja en ese país su posible regreso a Liverpool.

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El delantero celeste fue el que menos tocó la pelota en sus 45 minutos. Si se toman en cuenta los 22 jugadores de ambos equipos, el ex Peñarol quedó último con solo ocho toques.

El rendimiento de la delantera uruguaya acaparó las miradas de los medios internacionales.

En Inglaterra, el diario The Mirror fue categórico al calificar la producción de Darwin Núñez como una "humillación".

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El atacante uruguayo no logró gravitar en el juego y firmó una estadística alarmante al concretar "apenas tres pases correctos durante los primeros 45 minutos".

Ante este panorama, el director técnico Marcelo Bielsa decidió mover el banco y reemplazarlo de forma drástica en el entretiempo.

La prensa británica no tardó en señalar que esta opaca actuación y la temprana sustitución representan un duro revés para las aspiraciones del futbolista en el mercado de pases europeo.

Tras la salida de Núñez, fue Maximiliano Araújo quien salvó los papeles para la celeste al anotar el gol del definitivo empate, rescatando un punto ante un combinado saudí que plantó cara con solidez.