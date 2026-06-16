El inicio del Grupo H en el Mundial 2026 de la FIFA dejó tela para cortar, no solo por la paridad en los resultados, sino por las controversias tácticas y el rendimiento individual de algunas figuras. El empate entre las selección uruguaya de Marcelo Bielsa y Arabia Saudita, 1-1, sacudió el panorama del torneo, instalando la sorpresa en una zona donde, tras la primera jornada, los cuatro equipos quedaron igualados con un solo punto debido a la igualdad sin goles entre España y Cabo Verde. En tanto, Darwin Núñez fue el motivo de las críticas del diario inglés The Mirror, cuando se maneja en ese país su posible regreso a Liverpool.
Cuando se habla de su posible regreso a Liverpool en varios medios, The Mirror de Inglaterra tituló; "Darwin Núñez fue humillado", en el Mundial 2026
El delantero uruguayo tuvo un desempeño mediocre en el debut de la celeste en la Copa del Mundo y en Inglaterra no lo perdonaron