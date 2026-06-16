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La marcha atrás de la FIFA: tras la polémica, rectificó y habilitó el uso del idioma español en todas las conferencias del Mundial 2026

El máximo organismo del fútbol del mundo, tomó una resolución importante, cambiando lo que había establecido previamente, luego de las quejas de la prensa

16 de junio de 2026 13:09 hs
Vinicius Jr.en la conferencia de prensa

Vinicius Jr.en la conferencia de prensa

AFP

El desarrollo del Mundial 2026 estuvo marcado por la intensidad de los partidos, pero también por dinámicas organizativas que han generado intensos debates fuera de las canchas. Uno de los temas más comentados en los últimos días encontró finalmente una resolución: la FIFA decidió dar marcha atrás y habilitar de manera definitiva el idioma español en todas las conferencias de prensa del torneo, sin importar las nacionalidades de las selecciones involucradas.

El cambio de la FIFA en pleno Mundial 2026

De acuerdo con las pautas iniciales de la FIFA, las interacciones con los medios debían realizarse en inglés o en las lenguas maternas de los equipos que disputaban cada encuentro.

Esta normativa provocó situaciones incómodas para figuras de renombre mundial como el brasileño Vinícius Jr., el marroquí Achraf Hakimi y el holandés Frenkie de Jong.

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Durante sus respectivas comparecencias, diversos periodistas intentaron formular preguntas en castellano, pero los sistemas de traducción simultánea de la FIFA no contaban con dicha opción disponible, lo que obligó a frenar los diálogos a pesar de la total disposición de los futbolistas por responder.

La restricción inicial causó un profundo descontento en la comunidad periodística y en la afición, especialmente considerando la naturaleza geográfica del evento. Resultaba contradictorio para muchos que un idioma hablado por cientos de millones de personas estuviera limitado, más aún cuando México es uno de los tres países anfitriones de la competencia.

Aunque el máximo rector del fútbol mundial argumentó en todo momento que no existía un veto explícito contra el español -ya que estaba plenamente garantizado en los compromisos de las selecciones hispanohablantes-, la presión mediática surtió efecto.

Tras las quejas, la organización integró el sistema de traducción al español de forma permanente para el resto de la cita mundialista. Con esto, la FIFA busca mitigar las críticas y asegurar que la comunicación fluya sin barreras idiomáticas en el torneo más multicultural de la historia.

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