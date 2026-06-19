Llega la primera ola de frío del año a Uruguay: cómo calefaccionar la casa de forma segura, ahorrar energía y pagar menos

La llegada de una masa de aire polar a Uruguay provocará un marcado descenso de la temperatura y sensaciones térmicas que podrían ubicarse cerca o incluso por debajo de los 0 °C en varios puntos del país durante la próxima semana.

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Ante este escenario, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) difundió una serie de recomendaciones para calefaccionar los hogares de forma segura, evitar intoxicaciones y prevenir incendios. Además, existen alternativas para reducir el impacto del mayor consumo eléctrico en la factura de UTE.

Durante los días de frío extremo aumenta el uso de sistemas de calefacción, por lo que las autoridades recomiendan extremar los cuidados.

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El Sinae aconseja conectar un solo aparato por tomacorriente y evitar el uso de adaptadores o alargues múltiples, conocidos popularmente como "zapatillas".

También recomienda verificar periódicamente el estado de los cables y evitar que queden doblados o presionados por muebles.

Estufas a gas, leña o carbón

Estos sistemas nunca deben utilizarse en ambientes completamente cerrados.

Las autoridades recuerdan que la falta de ventilación puede generar acumulación de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

Mantener distancia de materiales inflamables

Todos los equipos de calefacción deben ubicarse a más de 1,5 metros de cortinas, colchones, ropa de cama, papeles u otros elementos combustibles.

Cómo mantener el calor dentro de la casa

Además de calefaccionar correctamente, existen medidas simples que permiten conservar mejor la temperatura interior.

Entre ellas, el Sinae recomienda:

Colocar burletes en puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío.

Mantener abiertas cortinas y persianas durante las horas de sol.

Cerrar puertas, postigos y cortinas al caer la tarde para conservar el calor acumulado.

Ventilar diariamente los ambientes, pero hacerlo durante los momentos más templados del día y por períodos cortos.

Qué comer y cómo vestirse durante una ola de frío

Las bajas temperaturas también exigen cuidados personales adicionales.

Las autoridades recomiendan consumir comidas calientes como guisos, sopas, té o mate para ayudar al organismo a mantener su temperatura.

Además, recuerdan que el alcohol no ayuda a combatir el frío, sino que favorece la pérdida de calor corporal y aumenta el riesgo de hipotermia.

En caso de salir al exterior, se aconseja utilizar varias capas de ropa en lugar de una única prenda gruesa, además de proteger la cabeza, el rostro y utilizar calzado impermeable.

Los grupos que requieren mayor atención

El Sinae solicita especial vigilancia sobre:

Niños pequeños.

Personas mayores.

Personas con enfermedades respiratorias.

Personas con enfermedades cardíacas crónicas.

También recuerda que para reportar personas en situación de calle expuestas a las bajas temperaturas se encuentra disponible la línea gratuita del Mides 0800 8798.

Cómo ahorrar en la factura de UTE durante el invierno

El aumento del uso de estufas eléctricas y aire acondicionado suele traducirse en facturas más elevadas durante los meses fríos.

Para mitigar ese impacto, UTE mantiene vigente el Plan Más Aire, una iniciativa que permite acceder a una tarifa promocional para el uso de aire acondicionado durante fines de semana y feriados.

El programa estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Quiénes pueden acceder

Para adherirse al beneficio es necesario:

Tener contratada la Tarifa Residencial Simple (TRS) .

Contar con conexión fija de internet Wi-Fi en el hogar.

Poseer un aire acondicionado de menos de 18.000 BTU .

Tener el equipo conectado mediante enchufe tradicional y no directamente a la red eléctrica.

Cuánto cuesta y cómo funciona

El sistema requiere la compra de un enchufe inteligente comercializado por UTE.

Cada dispositivo cuesta $ 1.200 IVA incluido y debe adquirirse uno por cada aire acondicionado que se quiera incorporar al plan.

El enchufe se instala entre el equipo y el tomacorriente, registra el consumo eléctrico y transmite la información vía Wi-Fi a UTE para que se aplique la bonificación correspondiente.

UTE advierte que el dispositivo debe utilizarse exclusivamente con el aire acondicionado. Si detecta que fue conectado a otro electrodoméstico, el usuario queda automáticamente excluido del programa.

Cómo adherirse al Plan Más Aire

Para acceder al beneficio, los usuarios deben:

Verificar en la factura que tienen Tarifa Residencial Simple.

Comprar el enchufe inteligente en los canales oficiales de UTE.

Conectar el dispositivo al tomacorriente y enchufar allí el aire acondicionado.

Configurar la conexión Wi-Fi para que el sistema comience a transmitir los datos de consumo.

Con temperaturas que prometen ser de las más bajas del año hasta ahora, las autoridades recomiendan combinar medidas de calefacción segura, aislamiento del hogar y eficiencia energética para atravesar la ola de frío con el menor impacto posible en la salud y el bolsillo.