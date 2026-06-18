El proyecto que permite que ganaderos sean más eficientes y cuidadosos en el uso del agua del Santa Lucía

Veinte pequeños productores ganaderos , la mitad con sistemas productivos en Tala y la otra mitad en San Ramón, recibieron apoyos para que dispongan de mejores condiciones para abastecerse de agua e incrementen la eficiencia en sus manejos , en un emprendimiento que instaura, además, una adecuada protección de ese recurso .

La Alianza Uruguaya por el Agua (AUA) y el Gobierno de Canelones avanzaron en la implementación de un proyecto de conservación y mejora de la calidad del agua en la cuenca del río Santa Lucía , se informó a El Observador desde la AUA.

Una de las relevancias consideradas es que esta sinergia con participación de los sectores público y privado se desarrolla en una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable del Uruguay, la cuenca baja del río Santa Lucía.

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Las firmas de los acuerdos y entregas de equipamientos se realizaron primero el viernes 13 de marzo en la Sociedad Fomento Rural de Tala y luego el viernes 12 de junio en el Centro Cultural San Ramón.

Entre otras autoridades, según la instancia, participaron de los actos de entrega Mauro de la Vega, director de la AUA; el intendente de Canelones, Francisco Legnani; Gustavo González, director general de la Agencia de Desarrollo Rural de la intendencia; y Rodrigo González, director general de Gestión Ambiental de la intendencia.

Financiamiento de la AUA y del Gobierno de Canelones

El proyecto es financiado en partes iguales por la AUA y la intendencia canaria, en el marco de un acuerdo de cooperación orientado a promover soluciones concretas para la protección de los recursos hídricos.

Lo que reciben los productores

La intervención contempla la instalación de sistemas de abastecimiento de agua para el ganado mediante bombas solares, paneles fotovoltaicos, cañerías, depósitos y bebederos.

Estas soluciones permiten que los animales accedan al agua fuera de los cursos naturales, evitando su ingreso directo a las fuentes de agua.

De esta forma, se busca reducir la contaminación asociada a la actividad ganadera, disminuir la turbidez del agua, proteger los ecosistemas acuáticos y contribuir a la conservación de una cuenca estratégica para el país.

Al mismo tiempo, el proyecto fortalece la resiliencia de los establecimientos rurales frente a eventos de sequía y mejora las condiciones de manejo productivo.

La implementación se realiza en coordinación con productores de la zona y organizaciones locales, promoviendo prácticas de producción compatibles con la protección ambiental y la seguridad hídrica.

Esta iniciativa representa un ejemplo de articulación entre el sector público, el sector privado y los productores rurales para generar soluciones que contribuyan simultáneamente al desarrollo productivo y a la conservación de los recursos naturales, fortaleciendo la sostenibilidad de la cuenca del río Santa Lucía.

Nuevo eprendimiento

Desde la AUA se informó, también, que en la reciente Expo Sostenible se firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente (MA) para activar desarrollos en las nacientes del Santa Lucía, en los arroyos Casupá y La Virgen, con la idea de intervenir en casi 3.000 hectáreas, para lo cual se hará una convocatoria a productores.

Firma del convenio en la Sociedad de Fomento Rural de Tala