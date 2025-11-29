Amplia mayoría de uruguayos considera que el agua sigue siendo un tema poco presente en la agenda mediática

Agua, un tema relevante, en el foco de la AUA, el BID y AIDIS Uruguay.

La Alianza Uruguaya por el Agua (AUA) , AIDIS Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaron el taller “ El valor del agua: comunicar sostenibilidad y acción” , instancia que convocó a periodistas, comunicadores, ingenieros y organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer las capacidades para comunicar los desafíos y oportunidades del agua desde los medios, las redes y las comunidades .

La apertura del encuentro, se informó a El Observador, estuvo a cargo de Giannina Pinotti, presidenta de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS); Nicolás Rezzano, especialista en Agua y Saneamiento del BID; y Mauro de la Vega, director ejecutivo de la AUA.

En esta instancia se destacó la importancia de incorporar la comunicación como un eje estratégico en la gestión sostenible del agua .

Durante la jornada, la AUA presentó los resultados de una encuesta nacional realizada en 2024 a 1.780 personas, que explora cómo percibe la ciudadanía la seguridad hídrica del país y el tratamiento del tema en los medios de comunicación.

El estudio evidenció el fuerte impacto que dejaron la sequía de 2023 en la conciencia social sobre el agua, y analizó cómo estos eventos fueron abordados por la prensa.

Los resultados muestran que una amplia mayoría de los uruguayos considera que el agua sigue siendo un tema poco presente en la agenda mediática, pese a su creciente relevancia ambiental y social.

DSC00680post

Ingeniería, comunicación y rigor

La ingeniera Alessandra Tribocchi (AIDIS) subrayó el rol clave de la ingeniería sanitaria en la conversación pública sobre el agua y la necesidad de acercar el conocimiento técnico a la ciudadanía con información rigurosa, accesible y basada en evidencia.

“Necesitamos procesos de comunicación que conecten la ciencia con la gente”, afirmó, destacando la urgencia de una mayor articulación entre especialistas y comunicadores.

DSC00700post

Nuevas narrativas y experiencias regionales

Desde Chile, Javiera Nasif (ANDESS) compartió la experiencia de la campaña “Estado Consciente”, enfocada en promover el uso responsable del agua a través de mensajes adaptados a distintos públicos.

Por su parte, Anamaría Núñez Zelaya, del Sector de Agua y Saneamiento del BID en Washington DC, presentó estrategias de comunicación regionales orientadas a promover servicios de agua, saneamiento y gestión de residuos resilientes, inclusivos y sostenibles.

DSC00667post

Periodismo y sostenibilidad: un puente posible

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Emiliano Sánchez, consultor en comunicación de la AUA, quien propuso un espacio de diálogo sobre cómo construir relatos sobre sostenibilidad que combinen rigor técnico y cercanía con la ciudadanía.

Finalmente, periodistas de diversos medios nacionales aportaron sus miradas sobre las dificultades para mantener temas ambientales en agenda, las tensiones entre la inmediatez informativa y la profundidad técnica, y las oportunidades de generar narrativas transformadoras en torno al agua.