Caída en valores de lácteos dejó al promedio por tonelada de todos los productos debajo de US$ 4.000

Nuevas referencias de valores de lácteos en el mercado internacional , conocidas este martes, instalaron otra señal negativa , considerando que el precio promedio del conjunto de los productos tuvo una baja y lo mismo sucedió con la leche en polvo entera , rubro de particular importancia en Uruguay.

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

En 2026 hubo seis subastas iniciales con alzas en el valor, luego otras dos con descensos, seguidas por dos instancias de mejoras y ahora dos bajas, siempre considerando el valor promedio de los lácteos.

La solución de Conaprole a uno de los problemas graves que originó el cierre de Coleme

Casi US$ 400 por exportaciones de lácteos con crecimientos en leche en polvo entera y manteca

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio cayó 2,8% y quedó en US$ 3.979 por tonelada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eDairyNewsEs/status/2066908610370695337&partner=&hide_thread=false #AHORA | El #GlobalDairyTrade volvió a caer!



GDT Index: -2,8%

Precio promedio: US$ 3.979/TM



Después de varias subastas marcadas por la #volatilidad, la pregunta clave es:



¿Estamos viendo una corrección temporal o el inicio de una nueva #tendencia para los #lácteos? pic.twitter.com/4BQBwuyTrD — eDairy News.es (@eDairyNewsEs) June 16, 2026

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas para el país, el precio promedio tuvo este martes 16 de junio una baja de 3,1% quedando así el valor en US$ 3.589 por tonelada.

Un año atrás

El precio actual para el conjunto de los lácteos es menor al valor de mediados de junio de 2025 cuando estaba en US$ 4.389 y en el caso de la leche en polvo entera el actual es también más bajo dado que entonces alcanzó los US$ 4.084 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (este 16 de junio bajó 3,6% a US$ 3.368) y manteca (cayó 2,4% a US$ 5.516).

Últimas 10 subastas en GDT

- 2,8% el 16 de junio / US$ 3.979 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.589)

- 0,6% el 2 de junio / US$ 4.012 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 0,6% el 19 de mayo / US$ 4.198 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.772).

+ 1,5% el 5 de mayo / US$ 4.127 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.741).

- 2,7% el 21 de abril / US$ 4.143 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.666).

- 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).

+ 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).

+ 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el único incremento en las referencias de precios fue en lactosa (+4,2%) y la baja más notoria fue en mozzarella (-5%).

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En esta subasta participaron 151 postores que adquirieron 12.922 miles de toneladas, un 10% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

Calendario

La próxima licitación, el evento N° 407, será la inicial del mes julio, el martes 7.

¿Qué es el GDT?

El Comercio Global de Lácteos (GDT, por sus siglas en inglés) es reconocido a nivel mundial en el desarrollo y operación de plataformas de comercio de productos lácteos, lo que apoya de manera importante el desarrollo de un comercio eficiente y transparente de derivados lácteos.

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio.

Desde 2008 el GDT ha construido una reputación de transparencia e integridad, operando a escala mundial con clientes compradores / vendedores y partes interesadas repartidas por todo el mundo con diferentes intereses, idiomas, culturas y zonas horarias.

En los Eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.

Las subastas del GDT se realizan cada 14 días y el mismo día de los eventos, Canilec obtiene los resultados más relevantes y los plasma en este Boletín para compartirlos entre las empresas afiliadas a la Cámara.