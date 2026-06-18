Las claves del caso del adolescente abatido en el Borro: qué pasó durante el allanamiento y qué se investiga

Mientras la Fiscalía investiga las circunstancias en que un adolescente de 16 años fue abatido por la Policía durante un allanamiento en barrio Borro , comienzan a conocerse nuevos detalles sobre el operativo, el arma que portaba el menor y las pericias que buscan reconstruir exactamente qué ocurrió dentro de la vivienda.

El procedimiento formaba parte de una investigación que llevaba adelante la Dirección General de Información e Inteligencia Policial (DGIIP) por reiterados episodios de disparos de arma de fuego registrados en la zona. A partir de tareas de inteligencia y del análisis de información obtenida mediante el sistema ShotSpotter, los investigadores identificaron varias viviendas de interés y solicitaron órdenes de allanamiento.

Uno de esos despliegues se desarrolló en una casa ubicada en la esquina de García Lagos y Martirené , donde ocurrió el episodio que terminó con la muerte del adolescente.

Un adolescente apuñaló a otro menor y a su padre con un cuchillo de cocina tras un partido de fútbol sub-15 en Florida

Un adolescente de 16 años fue abatido por la Policía durante un allanamiento en barrio Borro

Según pudo saber El Observador con fuentes del caso, la información primaria recogida por los investigadores indica que, al momento en que los efectivos ingresaron al inmueble, el adolescente se encontraba en el patio de la vivienda y presuntamente apuntó con un arma de fuego hacia uno de los policías actuantes . Ante esa situación, el funcionario respondió efectuando disparos con su arma de reglamento.

El menor resultó herido y fue trasladado de inmediato por los propios policías a la Policlínica de Capitán Tula, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

El arma que tenía el adolescente y las pericias

En la escena fue incautada una pistola calibre 9 milímetros modificada, que según las fuentes estaba en poder del adolescente cuando ocurrió el enfrentamiento.

La versión oficial difundida por el Ministerio del Interior señaló que se trataba de una Glock 19 con la numeración limada y modificada, equipada además con un cargador extendido.

Tal como ocurre habitualmente en los procedimientos en los que un efectivo realiza disparos con su arma de reglamento, el arma utilizada por el policía fue incautada preventivamente y será sometida a las pericias correspondientes por parte de Policía Científica.

Las actuaciones incluyen además un relevamiento exhaustivo de la escena para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si la evidencia física coincide con la versión preliminar aportada por los efectivos.

Efectivos policiales consultados por El Observador señalaron que entre los elementos que serán analizados se encuentran los registros captados por las cámaras corporales utilizadas por los policías que participaron del operativo, una herramienta que suele ser clave en este tipo de investigaciones. Los investigadores también trabajan sobre rastros balísticos, posiciones de los involucrados y demás evidencias recogidas en el lugar.

Dos versiones sobre lo ocurrido

La reconstrucción policial contrasta con la versión brindada públicamente por el padre del adolescente. En rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), el hombre sostuvo que los efectivos irrumpieron en la vivienda y cuestionó duramente el accionar policial.

"Vinieron de mañana acá y lo hicieron levantar a mi hijo. Salió por el fondo y lo acribillaron como a una rata, lo mataron como a un perro", afirmó.

El padre aseguró además que escuchó varios disparos durante el procedimiento y que, en un primer momento, un efectivo le dijo que quien había resultado herido era un policía.

"Sentí los tiros, cinco tiros más o menos, y siento el grito de él. Y me dice que era un compañero que estaba herido. Cuando miro por la ventana, veo que cargan a mi hijo a la camioneta como una rata", declaró.

Consultado sobre el arma encontrada en la vivienda, respondió: "La pistola sería de él, en este barrio hay que andar calzado porque están de vivos".

HABLA EL PADRE DEL ADOLESCENTE ABATIDO EN EL BORRO: "LO ACRIBILLARON COMO UNA RATA, LO MATARON COMO UN PERRO"



"Mi hijo estaba durmiendo"



"Se asustó cuando la Policía entró de pesado"



"La pistola sería de él, en este barrio hay que andar calzado porque están de vivos" pic.twitter.com/UqvaoxX0Kp — Telemundo (@TelemundoUY) June 18, 2026

Una investigación que sigue abierta

Las autoridades esperan ahora el resultado de las pericias de Policía Científica y el análisis de los registros audiovisuales para determinar con precisión cómo se desarrolló el procedimiento y si la secuencia de hechos coincide con las versiones recogidas hasta el momento.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en la muerte del adolescente durante el allanamiento.