Un adolescente de 16 años fue abatido por la Policía durante un allanamiento en barrio Borro

Un adolescente de 16 años fue abatido por la Policía este jueves luego de recibir disparos durante un allanamiento realizado en el barrio Borro , en Montevideo, en el marco de una investigación por hechos de violencia armada registrados en la zona.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, al que accedió El Observador, el procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial (DGIIP) , bajo la dirección de la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno .

La investigación se originó a partir de varios episodios de disparos de arma de fuego ocurridos en el barrio y de tareas de inteligencia policial que incluyeron el análisis de información obtenida mediante el sistema ShotSpotter , utilizado para detectar detonaciones.

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A partir de esos elementos, los investigadores identificaron cuatro viviendas de interés y solicitaron órdenes de allanamiento para intervenirlas.

Qué ocurrió durante el operativo

Los allanamientos fueron ejecutados durante la mañana en las inmediaciones de las calles Doctor Horacio García Lagos y Doctor José Martirene.

De acuerdo con la versión oficial, al ingresar a una de las viviendas los efectivos se encontraron con un hombre que portaba una pistola y que, según las actuaciones preliminares, la esgrimió en dirección a los policías.

Ante esa situación, un efectivo disparó con su arma de reglamento. El adolescente de 16 años resultó herido y fue trasladado de inmediato por policías a la Policlínica de Capitán Tula, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

Incautaron una Glock modificada y otras armas

Tras el procedimiento, la Policía incautó el arma que llevaba el fallecido, una pistola Glock 19 con la numeración limada y modificada, equipada además con un cargador extendido. En la misma vivienda fueron halladas otras dos armas de fuego.

Como resultado de todos los allanamientos vinculados a la investigación, los efectivos incautaron un total de cinco armas de fuego, cinco cargadores —entre ellos dos extendidos helicoidales con capacidad para 30 y 50 disparos— y sustancia estupefaciente.

Además, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Fiscalía. En la escena trabajó personal de Policía Científica realizando las pericias correspondientes.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía competente, que procura esclarecer tanto las circunstancias del enfrentamiento ocurrido durante el allanamiento como los hechos de disparos que motivaron el operativo en barrio Borro.