Agustín Canobbio antes de enfrentar a Cabo Verde por el Mundial 2026: "Hace cuatro meses y medio uno no imaginaba estar donde está"

Agustín Canobbio remarcó su emoción de estar con la selección uruguaya en el Mundial 2026 , luego de dos años sin jugar en la celeste , destacó el segundo tiempo del equipo ante Arabia Saudita y conversó sobre el partido ante Cabo Verde del próximo domingo, en una entrevista con los medios presentes en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen.

Consultado sobre qué sintió al volver a jugar con la selección en un Mundial, a pocos meses de volver a la selección luego de sus declaraciones contra Marcelo Bielsa en la Copa América 2024 , el extremo confesó que fue "muy emocionante".

"Hace cuatro meses y medio uno no imaginaba estar donde está . Con trabajo, sacrificio, todos los valores que me dieron en mi familia, fue emocionante. En el himno me emocioné y cuando estaba a punto de entrar también", expresó.

De todas formas, Canobbio aclaró que luego debió "equilibrar" esas sensaciones , porque a él no le hace "tan bien" jugar "con las emociones a flor de piel".

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El análisis de Agustín Canobbio del empate ante Arabia Saudita

El jugador del Fluminense aseguró que la selección está enfocada en el partido ante Cabo Verde, luego de analizar "las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron no tan bien" ante Arabia.

"Eso fue un punto de partida para saber hacia donde vamos y lo que queremos", expresó, y agregó que la celeste tiene "la calidad y el grupo" para ir a buscar los tres puntos este domingo.

También aclaró que en el primer tiempo la selección estaba "debutando" en el Mundial, y "el calor influyó". "En el segundo tiempo bajó (la temperatura), no es excusa porque el otro equipo lo sintió también, pero influye", añadió.

En ese sentido, marcó que en el entretiempo Bielsa les pidió "confiar" en ellos mismos y en "el potencial" que tienen los jugadores para "salir con esa desfachatez a jugar". "Cada uno sabe lo que tiene para dar y lo que estamos representando".

Sobre su actuación en el segundo tiempo, afirmó que se sintió "muy bien". "Los compañeros me ayudaron a cumplir un sueño y poder disfrutar el partido. Una cosa es entrar y jugar y otra es disfrutarlo, y eso es algo que me va a quedar para el resto de mi vida", continuó.

Qué espera Agustín Canobbio del partido con Cabo Verde

Canobbio también adelantó que Cabo Verde tiene jugadores "muy físicos", y destacó que el equipo africano tiene "mucha capacidad de intentar el contraataque con un bloque bajo".

En ese sentido, indicó que Uruguay también es un equipo que está "muy bien preparado" desde lo físico e intentará ir "de igual a igual" en ese aspecto.

También habló sobre la "calidad individual" de ambos planteles, y explicó que Uruguay deberá "hacer énfasis en tener la pelota y tratar de hacer daño" rompiendo el bloque bajo de Cabo Verde.