El MGAP le puso números a la campaña de arroz con buenas y malas

Una caída en el área ocupada por el cultivo de arroz , pero a la vez una de las mayores cosechas y uno de los rendimientos más elevados en la historia , fueron conclusiones obtenidas en la encuesta arrocera elaborada por los profesionales de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

La Encuesta de Arroz de la zafra 2025/26 fue realizada en mayo. El objetivo central fue obtener estimaciones de área sembrada y producción, a nivel nacional, para las tres zonas del cultivo: Norte-Litoral Oeste (Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano); Centro (Rivera, Tacuarembó y Durazno); y Este (Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja). El universo de productores que sembraron en 2025/26 se obtuvo de las declaraciones de siembra de la Comisión Sectorial del Arroz (CSA).

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La superficie sembrada total de arroz en la zafra 2025/26 fue estimada en 165.554 hectáreas (valor puntual del intervalo con extremo inferior 161.866 ha y extremo superior 169.242 ha).

Los resultados de la encuesta muestran una caída del área arrocera del entorno del 9,5% en comparación con la zafra anterior, en la que se sembraron casi 183 mil hectáreas de arroz.

La producción total a nivel nacional se estimó en 1.551.226 toneladas de arroz cáscara seco y limpio, un 9% menos que en la zafra anterior, constituyéndose en la tercera mayor producción del cultivo en las series históricas.

El rendimiento promedio a nivel nacional se estimó en 9.370 kilogramos por hectárea, uno de los registros más altos de los últimos años, apenas 30 kilos por hectárea menos que el rendimiento de la zafra 2020/21.

En la zona Este se sembraron 120.714 hectáreas, el 73% de la superficie total sembrada en el país, alcanzando una producción de 1.117.933 toneladas de arroz, y un rendimiento de 9.261 kilogramos por hectárea.

Para la zona Norte se estimó una siembra de 29.171 hectáreas de arroz, alcanzando una producción de 282.055 toneladas. El rendimiento promedio para esta zona alcanzó los 9.669 kilogramos por hectárea, el más destacado de las tres zonas arroceras del país.

Finalmente, en la zona centro se sembraron 15.669 hectáreas, con una producción total de 151.239 toneladas de arroz, alcanzando un rendimiento de 9.652 kilogramos por hectárea.

INIA Merim la variedad principal

Las variedades más sembradas en la última zafra fueron INIA Merim con el 34% del área, seguida por Gurí INTA CL con el 17% e INIA Olimar con el 15% de la superficie total de arroz del país.

El uso de un recurso clave: agua

De las 165,5 mil hectáreas regadas del cultivo de arroz, 110 mil hectáreas se regaron con agua comprada (67%) mientras que las restantes 55 mil hectáreas se regaron con agua propia (33%).

Por su parte del total del área regada de arroz, 104 mil hectáreas utilizaron bombeo (eléctrico y/o Diesel), el 63%, mientras que 61 mil hectáreas, el 34%, se regaron por gravedad desde represas.

Mano de obra en el sector arrocero

El cultivo de arroz ocupó un total de 2.873 trabajadores/as (solo campo, sin considerar industria) para la zafra 2025/26, de los cuales el 89% fueron trabajadores/as permanentes y el 11% zafrales.

De los 2.873 puestos de trabajo que ocupa el cultivo de arroz (permanentes + zafrales), 250 son mujeres, el 9%, y 2.673 corresponde a hombres, el 91%.

Costo de tierra y agua

El cultivo de arroz en el Uruguay desde sus inicios se ha desarrollado principalmente sobre campos arrendados, (para la zafra 2025/26 el 74% de la superficie sembrada fue en esta modalidad) y más de la mitad de la superficie ha sido regada con agua comprada, (para la presente zafra el 67% del agua).

La mayor parte de los contratos de arrendamiento se hacen bajo la modalidad de pago en cantidad fija de producto (base de arroz cáscara).

Para la zafra 2025/26 el precio pagado por el uso de tierra y agua a nivel nacional fue de 30 bolsas de arroz, con un mínimo de 28 bolsas en la zona centro, y un máximo de 31 bolsas en la zona Norte.