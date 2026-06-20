Solsticio de invierno en Uruguay | Llega el día más corto del año: hora y explicación del fenómeno

Uruguay se prepara para recibir oficialmente el invierno astronómico . El cambio de estación ocurrirá el domingo 21 de junio de 2026 a las 5:24 de la madrugada, momento exacto en que se producirá el solsticio de invierno en el hemisferio sur. El fenómeno también marcará el día con menos horas de luz y la noche más larga del año.

Aunque el calendario suele asociar el inicio del invierno con el 21 de junio, lo cierto es que estación comienza en un instante astronómico preciso que varía levemente de un año a otro debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

El solsticio de invierno ocurre cuando el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación en dirección opuesta al Sol . Como consecuencia, los rayos solares llegan de forma menos directa y la duración de la luz diurna se reduce al mínimo.

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Por este motivo, el 21 de junio será el día más corto del año en Uruguay. Según datos difundidos por el Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) , el Sol saldrá a las 7:52 y se pondrá a las 17:40, completando la jornada con la menor cantidad de horas de luz de todo 2026.

A partir del solsticio, los días comenzarán a alargarse gradualmente. Sin embargo, las temperaturas más bajas suelen registrarse semanas después, por lo que el frío más intenso generalmente se siente durante julio y agosto.

¿Por qué la fecha y la hora cambian cada año?

Los solsticios y equinoccios no ocurren siempre el mismo día ni a la misma hora. Esto se debe a que el tiempo que la Tierra tarda en completar una vuelta alrededor del Sol no coincide exactamente con la duración del calendario gregoriano. Esa diferencia provoca pequeños ajustes en las fechas y horarios de las estaciones astronómicas.

El término "solsticio" proviene del latín y significa "el Sol se detiene", en referencia al aparente movimiento del astro en el cielo, cuya variación resulta casi imperceptible durante esos días.