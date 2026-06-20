Rubro ovino con precios máximos y oferta mínima en lanas y en corderos

En una semana atípica en el rubro ovino para la industria ovina , en la que solo 357 cabezas fueron faenadas , con los borregos superando a corderos y ovejas, la oferta de lanares alcanzó un piso en el escenario de menor stock en la historia, menos de 5 millones de cabezas.

"Si logramos detener la caída y mejorar un poquito sería un punto de inflexión con perspectivas más interesantes de retomar la mejora del stock en 2026/27, aunque recién estamos reteniendo las ovejas y encarnerándolas", apuntó el presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Alfredo Fros.

En las lanas, por lo que se manda a faena y en la carne ovina los precios siguen positivos

En un año de ajuste de faena importante, la caída de junio es aún más pronunciada, con solo 3.742 lanares hasta el 12 de junio, 77% menos que un año atrás.

En el parcial del año la faena de ovinos viene retrocediendo 29% desde 276.472 a 196.037 cabezas y esto se refleja en la capacidad exportadora.

En el acumulado del año las exportaciones suman 4.575 toneladas, un 20% menos que en 2025 a precios históricamente altos y que hace más de un mes se encuentran entre US$ 7.000 y US$ 8.000 por tonelada.

En Uruguay los precios de los ovinos a faena siguen aumentando algunos centavos por semana. Los corderos y borregos ya superan los US$ 6,10 por kilo, un récord histórico. Lo mismo sucede en Australia donde los corderos alcanzaron un nuevo máximo de US$ 8,65 por kilo carcasa.

Los buenos valores de la lana y la carne favorecen la retención de vientres para incrementar el stock de animales.

Nuevos negocios en lana fina

El indicador lanero en Australia volvió a cruzar los US$ 14 por kilo, con un repunte de 1,4% en la semana desde US$ 13,85 a US$ 14,05 por kilo base limpia y en moneda local se acercó a la frontera de los AU 20/kg, y así al récord histórico para el IME.

En Uruguay los negocios han sido puntuales en las últimas semanas por el escaso remanente de stock tras una zafra de muchas ventas a buenos valores, y en la última semana surgieron nuevas referencias para lana súper fina.

Un lote Merino de 9.000 kilos de 16,2 micras acondicionado con grifa verde y certificación RWS fue colocado en US$ 12,80 por kilo vellón, indicó el SUL.

Otro lote Merino de 4.700 kilos y 17,2 micras de diámetro acondicionado con grifa verde y certificado obtuvo US$ 12,41 por kilo base sucia.

En la penúltima semana de remates australianos de la zafra actual se colocó el 96% de la oferta con un mercado selectivo en busca de los lotes con mejores especificaciones.

Sigue siendo especialmente firme el desempeño de las lanas cruza y Corriedale que en las 28 y 30 micras aumentaron 3,7% y 4,3%, duplicando las cotizaciones en 12 meses frente a un incremento de entre 75% y 80% en los segmentos de lanas finas.

Señales positivas

Entre martes y miércoles se registrará el cierre de la temporada 2025/26 con señales positivas de cara a la próxima zafra depositadas tanto en una buena esquila a nivel local y precios firmes en función de la tracción de la industria que previo al receso sigue manteniendo interés y convalidando subas.