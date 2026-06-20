Misantropía: la falsa alarma que paralizó a Brasil en la madrugada, ¿qué pasó?

Una extraña alerta sonora en miles de teléfonos celulares provocó momentos de confusión y preocupación en distintas ciudades de Brasil durante la madrugada de este sábado 20 de junio. El mensaje, que incluía la palabra "Misantropia" , apareció de manera inesperada en dispositivos de habitantes de estados como São Paulo , Paraná , Río de Janeiro y el Distrito Federal .

El episodio generó incertidumbre entre la población y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron capturas de pantalla y videos del momento en que sonaron las alarmas.

Según los reportes de los usuarios, la notificación se activó cerca de las 2 de la madrugada y estuvo acompañada por el sonido característico de las alertas de emergencia enviadas por la Defensa Civil . El texto no hacía referencia a fenómenos meteorológicos ni a riesgos concretos, sino que únicamente mostraba la palabra "Misantropia" .

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La situación generó preocupación porque el sistema de alertas de emergencia en Brasil se utiliza habitualmente para advertir sobre tormentas severas, inundaciones, deslizamientos de tierra y otros eventos de riesgo.

En cuestión de minutos, el término se convirtió en una de las principales tendencias en las redes sociales brasileñas. Muchas personas creyeron que se trataba de una nueva amenaza, mientras que otras pensaron en un posible ciberataque.

NOTA OFICIAL



A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa… pic.twitter.com/0YYXk3yIJW — Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) June 20, 2026

Horas después, la Defensa Civil Nacional confirmó que el mensaje no correspondía a ninguna advertencia oficial y que el sistema había sido utilizado de manera indebida.

Las autoridades informaron que se inició una investigación para determinar cómo se emitió la notificación y quiénes fueron los responsables de la falsa alarma. De manera preliminar, se indicó que existieron indicios de una invasión o uso no autorizado de la plataforma de alertas.

¿Qué es la "Misantropia"?

La palabra "misantropía" hace referencia a la aversión, el rechazo o la desconfianza hacia la humanidad o hacia las personas en general. El término proviene del griego y no tiene relación alguna con fenómenos naturales ni con protocolos de emergencia.

Misantropía RAE

Por esa razón, la aparición de la palabra en una alerta de emergencia incrementó el desconcierto entre los usuarios y alimentó las especulaciones en las redes.