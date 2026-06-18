La isla de Sudamérica donde un humano moriría en menos de una hora

A unos 35 kilómetros de la costa del estado de São Paulo , en Brasil , se encuentra uno de los lugares más peligrosos del planeta: la Ilha da Queimada Grande , más conocida como la "Isla de las Serpientes", un territorio deshabitado que alberga miles de víboras venenosas y al que el acceso está estrictamente restringido por las autoridades locales.

De apenas 43 hectáreas, este enclave se convirtió en objeto de fascinación y estudio debido a la enorme concentración de serpientes que viven en su interior. Algunas estimaciones indican que allí habitan entre 2000 y 4000 ejemplares de la yarará cabeza de lanza dorada (Bothrops insularis), una especie endémica que no existe en ninguna otra parte del mundo.

La principal amenaza de la Ilha da Queimada Grande es el veneno de la Bothrops insularis. Los especialistas citados por National Geographic sostienen que esta serpiente desarrolló una toxina mucho más potente que la de sus parientes continentales, ya que su principal fuente de alimento son las aves migratorias y necesita inmovilizarlas rápidamente.

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Diversas publicaciones señalan que una mordedura de esta víbora, sin atención médica inmediata, podría provocar la muerte de una persona en menos de una hora. Además, su veneno puede causar hemorragias, graves daños en los tejidos y fallas orgánicas.

La elevada densidad de serpientes es otro factor de riesgo. Algunos estudios y reportes indican que en determinadas áreas puede haber hasta una por metro cuadrado, lo que convierte a la isla en un entorno extremadamente peligroso para cualquier visitante.

Debido al peligro que representa su fauna y al valor científico de su ecosistema, el gobierno de Brasil restringió el acceso a la Ilha da Queimada Grande. Actualmente, solo pueden ingresar investigadores autorizados y personal de la Marina brasileña encargado del mantenimiento del faro automatizado de la isla.

Ilha da Queimada Grande

Los científicos consideran este territorio un laboratorio natural de gran importancia. El aislamiento geográfico, producido hace unos 10.000 años por el aumento del nivel del mar, permitió la evolución de la Bothrops insularis y convirtió a la isla en un caso único para estudiar los procesos de adaptación de las especies y las posibles aplicaciones médicas de su veneno.