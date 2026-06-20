Mundial 2026: alerta en Brasil por la lesión de Raphinha, quién pidió el cambio y fue reemplazado ante Haití

La goleada de Brasil por 3-0 ante Haití por el Mundial 2026 tuvo una mancha y una preocupación para Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico, ya que Raphinha tuvo que pedir el cambio antes de que finalice el primer tiempo por unas molestias físicas.

El 11 de la canarinha abandonó el campo de juego del Lincoln Financial Field cabizbajo y con cara de preocupación, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para darle ánimos y mostrando preocupación por él.

A los 40 minutos del partido, el delantero de Barcelona se recostó en el terreno de juego para pedir atención médica, tras la cual solicitó el cambio al aducir una molestia en la zona de los isquiotibiales de su pierna derecha .

Una señal positiva fue que Raphinha pudo abandonar el campo por sus propios medios y despierta la ilusión de que no se trate de un cuadro de gravedad que pueda dejar afuera de la competencia, aunque mañana se someterá a estudios para determinar si es una lesión o una molestia pequeña.

Preocupación en Brasil por la lesión de Raphinha y su participación en el Mundial 2026

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Las lesiones de Brasil en la previa y durante el Mundial 2026

Este no es el primer inconveniente físico que sacude a Carlo Ancelotti, quetodavía no pudo contar con Neymar, que sufrió una lesión de grado II en el gemelo derecho en la derrota por 3 a 0 frente a Coritiba en el Brasileirao del último 17 de mayo, y por eso no fue de la partida en el segundo partido del Mundial.

A su vez, en la previa del Mundial y durante los amistosos previos, Ancelotti tuvo que desafectar al lateral derecho Wesley por una lesión muscular.