Tensión en Portugal en pleno Mundial 2026: ¿Falta de respeto o realidad? La declaración de Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo desató un incendio en redes

El debut de Portugal en el Mundial 2026 dejó un sabor amargo tras el sorpresivo empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo. Sin embargo, los problemas del combinado luso no se quedaron solo en el césped; se trasladaron de inmediato al plano mediático y digital, abriendo una profunda grieta en torno a la figura y el liderazgo de su máximo referente, Cristiano Ronaldo.

El detonante de la tormenta fue una declaración del joven mediocampista Joao Neves, autor del tanto portugués a los pocos minutos con un gran cabezazo.

joao Neves, al ser consultado por la prensa sobre la influencia del capitán, Cristiano Ronaldo, intentó restarle drama a la situación con una frase que terminó siendo interpretada de la peor manera por los fanáticos de CR7: "Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección. Creo que es uno más que nos echa una mano, no es diferente".

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Estas palabras, pensadas inicialmente para descomprimir la presión y enfatizar el trabajo colectivo, encendieron las redes sociales. Millones de seguidores de Ronaldo interpretaron el "es uno más" como una alarmante falta de respeto hacia el histórico goleador.

Los jugadores de Portugal celebran el transitorio 1-0 ante Congo por el Mundial 2026 FOTO: AFP

En cuestión de horas, el perfil de Instagram de Neves colapsó, pasando de sus habituales 7.000 comentarios a una avalancha que superó las 240.000 interacciones, muchas de ellas con duras críticas que le exigían "más clase" y respeto hacia el atacante.

El hostigamiento digital fue tan intenso que incluso salpicó a su pareja, la actriz Madalena Aragao, quien se vio obligada a bloquear los comentarios en sus perfiles tras recibir reclamos de los fanáticos.

La polémica no es un hecho aislado, sino el reflejo de un clima espeso. Figuras como Bruno Fernandes también quedaron bajo la lupa por la falta de sintonía fina con Cristiano dentro de la cancha, un debate potenciado por exfutbolistas como Thierry Henry, quien criticó la excesiva búsqueda del lucimiento individual de CR7 por encima del juego asociado.

Cristiano Ronaldo de Portugal ante Congo en el Mundial 2026 FOTO: AFP

Para colmo de males, Katia Aveiro, hermana del delantero del Al-Nassr, alimentó la hoguera al darle un polémico "me gusta" a una publicación que destrozaba el rendimiento de Fernandes con la camiseta nacional.

En medio de este polvorín, y con Cristiano arrastrando una preocupante racha de 10 partidos oficiales sin anotar entre Eurocopas y Mundiales, el director técnico Roberto Martínez salió a respaldar firmemente a su estrella, asegurando que no tiene sentido prescindir de su máximo artillero en un torneo donde se necesitan goles.

Con la obligación de calmar las aguas y enderezar el rumbo futbolístico, Portugal se medirá el próximo martes ante Uzbekistán, sabiendo que el margen de error es mínimo tanto dentro como fuera de la cancha.