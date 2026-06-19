El ministro "ha cruzado el Rubicón" y "se tiene muy alta estima": cruce entre oposición y Negro por las críticas a la gestión de seguridad

El ministro del Interior, Carlos Negro , concurrió este jueves a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados , convocado por la oposición para conocer detalles sobre el avance del Plan Nacional de Seguridad que lleva adelante el gobierno de Yamandú Orsi.

Pero también tuvo un cruce con la oposición , a la que no aludió directamente pero refirió en su intervención inicial , cuando criticó que se haga "demagogia con la seguridad pública" y se la tenga como un "botín político" , según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Carlos Negro adelantó que el primer semestre de 2026 cerrará con una "leve suba" en homicidios y heridos de arma de fuego

Negro acusó a la oposición de debilitar el Estado de derecho y García respondió que el ministro "es un atrevido"

"Lo digo desde el Ministerio del Interior, lo digo desde el más político de los ministerios, como se suele decir. Es necesario recalcar que con la seguridad pública, con la economía y con la salud de la gente no se deben hacer botines electorales ni campañas electorales de cinco años, sino que hay que aportar ideas, consensos, acuerdos y soluciones entre todos, porque la inseguridad no tiene color político", dijo el ministro en la comisión.

Su planteo está vinculado con las críticas a su gestión que han formulado distintos dirigentes de la oposición, motivados más recientemente por los cambios realizados en la cúpula policial, que llevaron a algunos a declarar que el problema no era la policía, sino "el ministro".

La alusión de Negro motivó la respuesta de varios legisladores de la oposición, entre ellos Pablo Abdala (Partido Nacional) y Gabriel Gurméndez (Partido Colorado).

Pablo Abdala FocoUY

Fue así que cuando terminó la intervención del ministro, Abdala, ex subsecretario de Interior durante el gobierno de Lacalle Pou, retomó la alusión de Negro y expresó: "Me da la impresión que el ministro, con quien hemos mantenido desde el 1° de marzo del 2025 para aquí una relación respetuosa, más allá de las diferencias, ha cruzado el Rubicón. Ha traspasado un límite que yo no pensé que fuera a traspasar".

Abdala dijo que se refería a la insinuación de Negro de que la oposición está motivada por "fines poco menos que desestabilizadores".

"Habló de botín electoral, lo reiteró hoy, de botín político, de que por nuestras acciones, nuestros comentarios y nuestras críticas estamos poniendo en tela de juicio el propio Estado de derecho, que estamos generando alarma en la población", criticó el dirigente blanco, que rechazó esa lectura.

Foto: Leonardo Carreño.

En una línea similar se expresó Gurméndez en la sesión. Al tomar la palabra, el colorado sostuvo que el Estado de derecho no puede verse debilitado por el hecho de que la oposición "cumpla con el rol" que le asignó la ciudadanía. "Que es el ejercicio de los derechos a controlar y evitar el abuso del poder, el desvío o la capacidad de llevar adelante una gestión adecuada", argumentó.

Gurméndez consideró que Negro estaba confundiendo las críticas a su gestión con el daño a la "institucionalidad".

"Creo que allí se confunde; se confunde la institución con la persona. El señor Abdala utilizó un galicismo: déjà vu. Yo capaz que utilizo otro: l'État, c'est moi. Se tiene muy alta estima el señor ministro para pensar que cuando la oposición dirige críticas a su gestión, está criticando la institucionalidad o al Ministerio. Estamos criticando la gestión del señor ministro", dijo el legislador.