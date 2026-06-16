Negro acusó a la oposición de debilitar el Estado de derecho y García respondió que el ministro "es un atrevido"

El senador del Partido Nacional, Javier García , trató de "atrevido" al actual ministro del Interior, Carlos Negro , luego de que este último dijera que ciertas críticas de la oposición " debilitan el Estado de derecho" y que son "muy peligrosas" porque lo que las organizaciones criminales esperan es que "los políticos estén en conflicto" .

En diálogo con Arriba Gente (Canal 10), Negro fue consultado sobre los cuestionamientos de la oposición y señaló que estos le sorprenden cuando "los datos dicen todo lo contrario a los relatos" .

" Son expresiones que me preocupan porque es un debilitamiento del Estado de derecho. Cuando en pos de la política electoral se dicen cosas que no tienen ningún tipo de fundamento... Escuché por ahí lo del Estado fallido, me parece muy peligroso. Las organizaciones criminales esperan que los políticos estén en conflicto ", dijo.

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"Cuanto más escala el conflicto, más recoge el crimen organizado y más se siente cómodo en su accionar ", agregó el ministro.

Tras esto, señaló que reiteran dicho concepto en la Comisión de Seguridad del Parlamento, pero puntualizó que "cuando no se quiere entender, no se quiere entender".

"Sé que las encuestas preocupan al gobierno y a la oposición. Creo que la oposición está preocupada y también creo que está equivocada en elegir estos temas para hacer caudal político y conseguir un repunte en las consultas populares. Es peligroso para todo el sistema democrático y el estado de derecho", cuestionó.

Sobre estas expresiones opinó en el mismo programa el senador blanco, Javier García, quien criticó duramente a Negro.

"Es un atrevido. Que un ministro del Interior acuse a la oposición de facilitar (al narcotráfico) es realmente un atrevido", dijo.

"Habla de las carencias democráticas del ministro. La crítica y el análisis son la esencia de la democracia. ¿Qué espera el ministro del Interior cuando está al frente de la crisis más grave que tiene la ciudadanía? No es que lo critique la oposición, lo critica la gente", agregó.

El senador después sostuvo que Negro está "acusado entre comillas" por la "inmensa mayoría" de los uruguayos de ser un "inoperante".

"Me parece tan grave lo que dijo. Primero por el atrevimiento de inferir lo que infirió, segundo por la carencia democrática que tuvo su razonamiento. La crítica es esencial para la vida de la democracia. Y tercero, es raro que lo diga un ministro que horas antes de asumir dijo que la lucha contra el narcotráfico está perdida", continuó.

"Hay barrios administrados por el narcotráfico", denunció y aseguró que el jerarca ministerial está "encerrado en su despacho" y "no conoce la realidad".

"El Uruguay en materia de seguridad va en camino a un Estado fallido. Existen territorios, barrios, que hoy están gobernados por el narcotráfico, donde el narcotráfico dice quién entra y quién no, quién vive y a quién mata. Estamos en un grado de circunstancias que no pasaban", manifestó.

"Hubo un retroceso significativo y sensible en materia de seguridad. Es una masacre la que está habiendo", agregó.

En cuanto a las cifras de delitos, señaló que Negro "acomoda los números" y que estos son a su "corte y confección". "Los datos que dio en la interpelación no eran verdad. Le dije: 'no hable más de datos, porque los que dio en la interpelación eran un desastre'", aseveró.

Además, durante la entrevista sostuvo que el ministro vive en una "realidad paralela" y que era un "derrotado".