Joven de 19 años asesinado en puerta del Inisa: ministro del Interior dijo que "son investigaciones complejas"

El ministro del Interior, Carlos Negro , fue consultado sobre el joven de 19 años asesinado en puerta de un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) y aseguró que "son investigaciones complejas", pero se mostró optimista en que " van a dar resultados ".

El hecho ocurrió en la noche del martes cuando el joven que estaba en un régimen de semilibertad estaba volviendo a centro del Inisa y fue asesinado a disparos en la puerta. Desde el sindicato de trabajadores denunciaron que algunas de las balas atravesaron el portón y que más personas podrían haber sido víctimas .

"La investigación está en curso. Son investigaciones complejas por la modalidad y sujetos que cometen este tipo de delitos. Confiamos en que la investigación va a dar resultado ", agregó el ministro en rueda de prensa este jueves.

"Fue una verdadera masacre" y "puede volver a repetirse", dijo el presidente del Inisa sobre joven asesinado en la puerta de un centro de estadía

Joven de 19 años fue asesinado a disparos en puerta de centro del Inisa: estaba a punto de recuperar su libertad

Durante esta jornada estaba pautado que un representante del Ministerio del Interior visitara el centro ubicado en el barrio Atahualpa . Los trabajadores habían pedido que se extremaran las medidas de seguridad y el presidente del Inisa Jaime Saavedra se expresó en el mismo sentido .

Además, Saavedra calificó al hecho como "una verdadera masacre" y aseguró que "puede volver a repetirse". El joven fue encontrado por oficiales tendido sobre la vereda con heridas en de arma de fuego en el pecho y en la ingle.

Foto: Facebook Batallón de Infantería 15

Por otra parte, la semana pasada el primer blindado cedido por el Ejército a la Policía fue presentado y partió rumbo a un operativo. Se trata de un vehículo Cóndor que forma parte de los cinco modelos habilitados por el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa Nacional y el de Interior para reforzar los operativos con hasta 12 blindados militares.

El ministro recordó que hace poco se culminó la capacitación para que policías puedan conducir estos vehículos. Tras un desperfecto en uno de los vehículos, la secretaría de Estado emitió un comunicado en el que afirmaba que el Cóndor estaba "plenamente operativo y realizando tareas de patrullaje en la Zona Oeste de Montevideo".

Negro contó que en este momento tienen "tres blindados que son de la Policía con desperfectos", pero que planean "contar con ellos en el mes de agosto", al igual que vehículos militares del citado convenio que también se incorporarán durante ese mes.

En el convenio firmado entre las dos carteras para la cesión de los vehículos se incluyó a los Mamba donados por Estados Unidos a Uruguay para misiones de paz, pero el gobierno presentó una solicitud ante la embajada para conocer si podrían ser utilizados para operativos policiales, ya que su uso está restringido al fin dado por los estadounidenses. Por ahora, según dijo Negro, no existió una respuesta por parte de la embajada.

Para utilizar estos vehículos militares 19 funcionarios de la Policía Nacional —un oficial y 18 efectivos— debieron capacitarse para el manejo de estos blindados.