Cambios en la Policía: Negro apeló a los resultados, pero sindicato asegura que la Republicana venía de ser reconocida por Interior

El ministro del Interior, Carlos Negro , anunció este jueves una serie de cambios en la cúpula policial que incluyen el relevamiento de la directora nacional de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira, una decisión que, según dijo, obedece a una evaluación realizada desde el inicio de la administración. Sin embargo, desde el sindicato de la fuerza aseguran que la decisión se produce luego de que una unidad de esa fuerza policial fuera reconocida por el propio Ministerio del Interior a fines de 2025.

Los cambios fueron oficializados por el propio titular de la cartera este jueves en conferencia de prensa, donde argumentó que los movimientos responden a una reorganización de la fuerza policial tras más de un año de gestión del actual gobierno.

Entre los cambios anunciados por el ministro, Alfredo Clavijo dejará la Subdirección de la Policía Nacional para asumir la Jefatura de Policía de Montevideo . Su lugar será ocupado por Julio Sena , hasta ahora director de Investigaciones, cargo que pasará a desempeñar Pablo Lotito , quien deja la Jefatura de Policía de Montevideo. Además, Julián Abraham asumirá al frente de Asuntos Internos y Fabián Monzón será el nuevo director nacional de la Guardia Republicana tras dejar la jefatura de la Zona Operacional V de Montevideo.

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Los cambios anunciados por Negro también generaron reacciones en el ámbito sindical . Para este viernes al mediodía, el ministro convocó a representantes de los sindicatos policiales con el objetivo de explicar los fundamentos de las modificaciones realizadas en la cúpula de la institución.

Sin embargo, pese al relevamiento de Ferreira, la Unión de Policías de la Guardia Republicana (UNIPOL GR) no fue incluida en la convocatoria y emitió un comunicado en el que expresó su malestar por la decisión. La organización calificó la situación como "llamativa y preocupante" y sostuvo que la exclusión constituye una falta de respeto hacia su representación y hacia los policías afiliados al sindicato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UniPolgr/status/2065486923313955176&partner=&hide_thread=false COMUNICADO

12/06/26



Resulta llamativo y preocupante que el @Minterioruy haya convocado a los distintos sindicatos policiales para brindar explicaciones y fundamentos respecto a los cambios que se vienen implementando dentro de la institución, pero haya decidido excluir a… pic.twitter.com/gLyed4HRyk — SINDICATO DE LA GUARDIA REPUBLICANA (@UniPolgr) June 12, 2026

"Cuando se adoptan medidas que impactan directamente en la vida laboral del personal policial, las explicaciones deben brindarse a todos los actores sindicales, sin excepciones ni discriminaciones", señaló la gremial.

Además, afirmó que la decisión de convocar a algunas organizaciones y dejar afuera a otras genera dudas sobre la voluntad de escuchar a todas las voces dentro de la institución.

"Rechazamos cualquier intento de invisibilizar nuestra representación y exigimos ser tratados con la misma consideración que el resto de las organizaciones sindicales", indicó el comunicado.

La organización cerró su pronunciamiento reclamando igualdad de trato entre los sindicatos policiales. "No aceptamos sindicatos de primera y sindicatos de segunda. Los trabajadores policiales merecen transparencia, respeto y explicaciones para todos por igual", subrayó.

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Negro explicó que las modificaciones obedecen a una evaluación realizada desde el inicio de la administración y aseguró que forman parte de una estrategia para mejorar los resultados en materia de seguridad.

"Lógicamente evaluamos y monitoreamos todas las acciones, el rendimiento y las medidas que se han adoptado desde el 1° de marzo de 2025 a la fecha. Y cumplido más de un año de la gestión, es necesario que esa evaluación se transforme también en medidas concretas para mejorar el rendimiento policial", afirmó.

El ministro sostuvo que la intención es "reasignar, reorganizar y poner a los mejores funcionarios de acuerdo a cada uno de sus perfiles en los lugares donde más se necesita" y rechazó que los cambios respondan a razones distintas a la búsqueda de mejores resultados.

"No obedece a otro motivo, a otra motivación que sea la de mejorar el rendimiento de la policía, mejorar sustancialmente y sustantivamente todo lo que afecta a la seguridad pública", señaló.

Las explicaciones de Negro generan interrogantes sobre la situación de la Guardia Republicana ya que, según dijo a El Observador el presidente de la Unión de Policías de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, una dependencia de esa unidad había sido distinguida por su desempeño durante la ceremonia de conmemoración del Día de la Policía de 2025 por el propio Ministerio del Interior.

Se trata de la Unidad de Infantería, que depende de la Dirección I de la Republicana y es "una de las más operativas", aseguró. En esa instancia, varios efectivos de la fuerza recibieron el Premio a la Laboriosidad y la unidad en su conjunto fue distinguida con el Premio a la Dependencia.

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Piedra consideró que existe una contradicción entre las explicaciones brindadas por las autoridades y la valoración que el propio Ministerio había realizado de la unidad.

"Hay contradicción, obvio", afirmó el dirigente sindical, quien sostuvo que la recientemente removida directora de la Guardia Republicana fue responsabilizada de forma injusta por los problemas de seguridad.

"Le cargaron toda la culpa, la agarraron de conejillo de Indias. Podemos tener mil diferencias con la directora anterior, pero no es así. No podés cargarle toda la culpa de la problemática de la inseguridad", concluyó.