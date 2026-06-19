Escocia y Marruecos se enfrentan en el marco de la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026, zona que también integra Brasil, y en donde los escoceses buscarán clasificar a 16avos de final, mientras que el cuadro africano poder sumar sus primeros tres puntos. El partido se jugará a las 19:00 horas.
Escocia vs Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: el equipo africano mantiene la ventaja
Escocia, líder del grupo C del Mundial 2026, se mide ante Marruecos en el marco de la segunda fecha de la zona que integra Brasil