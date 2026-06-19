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Escocia vs Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: el equipo africano mantiene la ventaja

Escocia, líder del grupo C del Mundial 2026, se mide ante Marruecos en el marco de la segunda fecha de la zona que integra Brasil

19 de junio 2026 - 19:58hs
Marruecos
@EnMaroc

EN VIVO

Escocia y Marruecos se enfrentan en el marco de la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026, zona que también integra Brasil, y en donde los escoceses buscarán clasificar a 16avos de final, mientras que el cuadro africano poder sumar sus primeros tres puntos. El partido se jugará a las 19:00 horas.

Seguí las estadísticas del partido en vivo:

Escocia vs Marruecos en vivo

Minuto 1: ¡Gol de Marruecos!

En la primera jugada del encuentro, Saibari recibió una pelota picando dentro del área sobre el sector derecho y sacó un tremendo bombazo para colgar la pelota en el ángulo izquierdo.

La tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026

Comienza la cobertura del partido entre Escocia vs Marruecos

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro por el Mundial 2026.

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