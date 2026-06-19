La historia de Giovanni, el uruguayo que lleva 32 años en Estados Unidos y es socio del restaurante que reúne a los uruguayos en Miami en el Mundial 2026

La selección uruguaya ya jugó su primer partido del Mundial 2026 ante Arabia Saudita y el domingo disputará el segundo ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami , una ciudad repleta de latinoamericanos. Como en todas partes, los uruguayos no tienen una representación grande , pero para esta Copa del Mundo encontraron un punto de encuentro que trata de ser un "sports bar" del país: el Cyber Pizza Café .

Ubicado en el distrito de Hallandale , en el norte de Miami, el lugar muestra al entrar varias mesas de madera con banderas de Uruguay colgadas en varias partes, y paredes repletas de televisores para ver los partidos del Mundial. Hay sillas altas en el mostrador , desde donde se puede ver un horno gigante de pizzas que son a toda luz del estilo uruguayo , milanesas de buen porte y una heladera con cervezas de marcas nacionales , un mimo al alma para cualquiera que viaje o viva en Estados Unidos.

Uno de los socios del lugar es Giovanni Tapari , un uruguayo del barrio Vista Linda de la ciudad de 18 de Mayo , entre La Paz y Canelones , que en 1994 se mudó junto su hermano mellizo a Elizabeth, Nueva Jersey , para seguir los pasos de su padre, que 13 años antes se había mudado allí por motivos económicos . Su hermano se volvió a los seis meses porque extrañaba , pero él se quedó.

Según contó en una entrevista con Referí, encontrar trabajo "no fue difícil" porque su padre se lo consiguió rápido . Lo más complicado fue acostumbrarse al modo de vida de Elizabeth, un lugar "muy americano". Le faltaban "las costumbres uruguayas", por lo que los primeros dos años fueron difíciles , pero luego aseguró que "te acostumbrás".

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"Después de volver varias veces a Uruguay uno se acostumbra, se da cuenta que está a siete horas de viaje, lejos pero no tan lejos. También los hermanos empiezan a tener su propia familia y se empieza a disipar el ambiente que tenías allá, y empezás a conocer gente acá", detalló el empresario, que reconoció que en esas épocas la mayoría de los uruguayos tenían la edad de su padre, y apenas conocía a unos 20 compatriotas de su edad que vivían entre Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.

Hace 22 años Giovanni se cansó del frío y el "estilo americano" del norte y se fue a vivir a Miami, un lugar lleno de latinos y con playa. "Acá te sentis más en casa, se me abrieron más puertas", comentó.

Hoy además de empresario es aviador, una idea que surgió gracias al nacimiento de su hijo, ya que quiere "enseñarle a manejar aviones" para que el joven luego "ingrese a la Fuerza Aérea" de Estados Unidos. "Ahora dice que no le gusta mucho, pero yo le vengo metiendo la idea de a poco".

El Cyber Pizza Café, un lugar uruguayo creado para el Mundial 2026

La bandera uruguaya en el mostrador del Cyber Pizza Café Foto: Joaquín Pisa

Giovanni pasó por todo tipo de trabajos: fue taxista, manejó limusinas, estuvo en el área de la mecánica industrial, hace décadas está en el sector inmobiliario y en Miami trabajó varios años instalando sonido y cable, lugar donde conoció a Gastón. "Cuando terminamos con ese empleo yo me dediqué a propiedades con Elizabeth, mi esposa, Gastón pasó a trabajar en restaurantes, y hace un año y medio me llamó para armar un restaurante uruguayo", contó el socio, que realizó toda la instalación del Cyber Pizza Café.

Según Giovanni, en distintos puntos de Miami hay restaurantes o bares uruguayos, pero todos quedan al menos a una hora y media de Hallandale. Además, reconoció, pensaron el proyecto para que llegara perfecto al Mundial.

Ninguno de los dos esperaba que a Uruguay le tocaran sus dos primeros partidos en Miami. "Nos pusimos re contentos, felices de la vida, en el momento que supimos que íbamos a tener dos partidos acá nos volvió la felicidad", comentó Tapari, que tiene la ilusión de que la selección vuelva a vivir un torneo como el de Sudáfrica 2010, porque "el uruguayo la esperanza nunca la pierde".

Con la llegada de Uruguay el proyecto cambió, y Giovanni y Gastón se pusieron "las pilas". "Teníamos un par de TV adelante y dijimos 'hay que prepararse de una manera que la gente diga que estamos en un sports bar uruguayo, a lo gringo'". Hoy tiene teles repartidas por todas las paredes, en las que se pueden ver los partidos del Mundial.

Además, ambos comenzaron a mover los hilos para generar distintos eventos en la previa de los partidos. Este jueves tocó en vivo la cantante Natalia Ferrero, ante un restaurante repleto de uruguayos, entre ellos el entrenador Alexander Medina. Este sábado realizarán un banderazo, algo que ya hicieron el domingo pasado para la previa del partido con Arabia y juntaron 400 personas.

El show de Natalia Ferrero en el Cyber Pizza Café Video: Joaquín Pisa

"No esperábamos tanta gente, uno nunca sabe pero quedamos impresionados porque era hasta la otra esquina. La Policía nos pidió que fuéramos adentro", comentó Giovanni, que valoró que se encontró con gente que no veía desde sus tiempos en Nueva Jersey, y hasta hizo "nuevas amistades" con uruguayos de Hawái y Arizona. "Los uruguayos hacemos amistad automáticamente. Somos una comunidad, una familia", enfatizó.

El lunes Cyber Pizza Café también hospedará una previa de uruguayos antes del partido, para luego salir todos juntos hacia el Hard Rock Stadium. Giovanni y Gastón irán con ellos, ya que ambos consiguieron entradas para este encuentro y meterán una "escapadita". Después del encuentro las puertas estarán abiertas otra vez, y Tapari confía en que todos los uruguayos juntos celebrarán una victoria celeste.