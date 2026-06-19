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Insólito: el árbitro se acalambró en el partido entre Estados Unidos y Australia en el Mundial 2026

El árbitro alemán Felix Zwayer se acalambró en los minutos finales del encuentro entre Estados Unidos y Australia por el Mundial 2026

19 de junio de 2026 19:11 hs
ESPN

En los minutos finales del encuentro entre Estados Unidos y Australia por el Mundial 2026, que terminó con triunfo por 2-0 del equipo norteamericano, tuvo un momento insólito cuando el árbitro alemán Felix Zwayer tuvo un calambre en el gemelo y tuvo que ser atendido hasta que pudo recomponerse y continuar dirigiendo.

Mientras el equipo de Mauricio Pochettino se deleitaba y el estadio era una fiesta, ya que con el triunfo 2-0 Estados Unidos se aseguró un lugar en los 16avos de final de la Copa del Mundo, el árbitro cayó al césped afectado y necesitó la ayuda de un futbolista australiano y del juez de línea para estirar la pierna y recuperarse antes de reanudar el juego.

El encuentro también representó un hito en la carrera del juez alemán, ya que significó su debut como árbitro principal en una Copa del Mundo, más allá de que tiene habitual protagonismo en la Bundesliga y cuenta con actuaciones en la UEFA Champions League.

Estados Unidos clasificó a 16avos del Mundial 2026

El equipo de Pochettino, uno de los anfitriones del Mundial, aseguró su presencia en 16avos de final tras vencer a Australia 2-0 en la segunda fecha sumado a la goleada por 4-1 que le propinó a Paraguay en el debut.

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Estados Unidos clasific&oacute; a 16avos de final

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Gracias al desempatpate olímpico -criterio de definición por resultado entre los equipos- el conjunto anfitrión aseguró con anticipación su lugar en los dieciseisavos de final.

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