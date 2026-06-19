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Mundial 2026: la federación argelina elevó una queja ante la FIFA por la polémica plancha de Lionel Messi

Según informó el diario deportivo argelino Compétition, la federación se quejó ante la FIFA por el arbitraje en el encuentro ante Argentina en el Mundial 2026

19 de junio de 2026 16:20 hs
La jugada de la polémica de Lionel Messi

La jugada de la polémica de Lionel Messi

La selección Argentina comenzó el Mundial 2026 con una contundente goleada por 3-0 ante Argelia, con tres goles de Lionel Messi, pero el capitán también fue tema de conversación por una polémica infracción que cometió con un duro planchazo a un rival que no fue revisada por el VAR ni sancionado.

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja formal ante la FIFA por el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, el mismo que dirigió a Argentina en la final del Mundial de Qatar, al considerar que dos decisiones influyeron en el desarrollo del partido, ya que también hace referencia a un codazo de Alexis Mac Allister.

Al mismo tiempo, la federación también manifestó su disconformidad porque ninguna de las dos jugadas fuera revisada por el VAR. De acuerdo con el informe citado por Compétition, ambos episodios pudieron haber derivado en expulsiones de futbolistas argentinos, lo que, a juicio de la FAF, habría modificado el desarrollo del encuentro al permitir que Argelia disputara parte del partido con superioridad numérica.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá el próximo lunes 22 de junio a las 14:00 horas frente a Austria, por la segunda fecha del grupo J, al mismo tiempo que Argelia enfrentará a Jordania el martes 23 de Junio a las 12:00 horas.

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