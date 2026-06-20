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Australia detecta el primer caso de gripe aviar H5 en su territorio continental

"Aunque es decepcionante, esto no es inesperado, dada la propagación global de la gripe aviar H5", dijo Collins, ministra de Agricultura de Australia

20 de junio de 2026 13:42 hs
Gripe aviar, ahora en Australia.

Gripe aviar, ahora en Australia.

Foto: Pexels

Científicos detectaron por primera vez la cepa H5 de la gripe aviar en territorio continental de Australia, hasta ahora libre de la enfermedad, anunció este sábado la ministra de Agricultura, Julie Collins, con base en lo que informó la agencia de noticias AFP.

Gripe aviar en Australia

La funcionaria explicó en una conferencia de prensa que el virus fue detectado en un ave marina migratoria, un págalo pardo, en una zona remota del estado de Australia Occidental, un resultado confirmado por la agencia científica nacional.

Las muestras de otra ave enferma, un petrel gigante, también dieron un resultado presuntamente positivo, agregó.

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Hasta ahora, el territorio continental de Australia era uno de los pocos lugares en el mundo donde no se había detectado la cepa H5, que puede causar estragos en las poblaciones de aves de corral y silvestres.

"Aunque es decepcionante, esto no es inesperado, dada la propagación global de la gripe aviar H5", dijo Collins a los periodistas en Canberra.

"Puedo confirmar que, por el momento, aún no hay evidencia de mortandades masivas, ni tampoco hay evidencia de infección en aves de corral", dijo.

Preparar respuesta a la emergencia

Las autoridades de sanidad animal y agricultura celebraron una reunión de emergencia para analizar una respuesta nacional.

Las aves silvestres más afectadas por la cepa H5 incluyen especies acuáticas, marinas y rapaces.

Los mamíferos marinos también se han visto golpeados, y se han detectado algunos casos en otros animales como gatos, cabras, alpacas y cerdos.

El jueves, científicos australianos informaron que la cepa H5 mató a más de 13.000 crías de elefante marino tras infectar una colonia reproductora en una isla volcánica subantártica, uno de los territorios externos de Australia.

Fuente: AFP

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