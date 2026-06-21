Reabre un histórico: así está el Teatro Circular, nueve meses después de la inundación y a punto de volver a estrenar

Primero pensaron que estarían cerrados dos o tres semanas, luego cerca de medio año, pero finalmente fueron nueve meses. El próximo sábado el Teatro Circular volverá a abrir las puertas de su sala principal, la que da nombre al lugar, aunque ahora en modo “semicircular”.

El desastre se desató en la tarde del viernes 26 de setiembre de 2025. Uno de los funcionarios técnicos llegó a la sala ubicada en la Plaza Cagancha, bajo el Ateneo de Montevideo y, antes de prender la luz, sintió ruidos. Pensó que alguien se había metido, pero al prender el interruptor se llevó una sorpresa: llovía en el hall.

Desde arriba, en el Ateneo, había una pérdida y en el hall de la entrada y la sala principal del Circular caía una cortina de agua.

Si la IA nos supera, ¿para qué molestarnos con el teatro? Gabriel Calderón se lo pregunta en Ay! La miseria nos hará felices, su nuevo estreno

Se inundó el Teatro Circular y sufrió daños en una sala, depósitos de vestuario y luces: "Devastados y con una angustia tremenda"

¿Qué pasó? un inconveniente rutinario, pero mal manejado: “Parece que fue una colilla que se rompió (en el Ateneo), entonces entró a caer agua. Se fue acumulando durante mucho tiempo, varios días de corrido, y cuando encontró por dónde irse, se vino para acá”, contó a El Observador Gustavo Bianchi, uno de los 30 actores del elenco permanente del teatro.

Joaquín Ormando

Las autoridades del Ateneo demoraron horas en aparecer, por lo que no se podía cortar con la pérdida de agua. Incluso ya entrado el sábado seguía cayendo.

El teatro sufrió daños en varios espacios. En el hall, se cayó la mampostería del techo y se arruinó una parte del centenario piso de pinotea. En la sala principal el piso se “pudrió”, algunas luminarias se “jodieron” y una de las cuatro plateas se vio completamente afectada. Hubo que sacar y tirar todas las butacas. También entró agua al vestuario y hubo que tirar “ropa de época": "La cantidad que zapatos que tiramos no te hacés una idea".

Joaquín Ormando

“Por suerte la intendencia nos prestó un par de camiones. Llenamos dos camiones con cosas”, contó el actor sobre las pérdidas.

Joaquín Ormando

Bianchi, que está en el teatro desde 1990, cuando tenía 18 años, destacó el trabajo de todos los actores y el apoyo de espectadores habituales de la sala para poder revertir, al menos en parte, la situación.

“Hay cosas que parecen contradictorias. A veces todo esto parece una letanía, incluso a veces te cansás de tus compañeros, pero en los momentos de crisis es cuando parece que te unís mucho más. Nosotros hablamos de crisis de militancia, venimos pocos a trabajar y de un momento a otro éramos 30 tipos laburando, sea para sacar basura, para tratar de secar lo que se había mojado, para correr los vestuarios, para llevarlos al depósito del SUA (Sociedad Uruguaya de Actores). También se acercó a colaborar mucha gente. Dentro de lo trágico que fue todo, tuvimos ese momento de fortaleza, de compañerismo, y era emocionante”, destacó.

Joaquín Ormando

Las obras, hasta el momento, le costaron al teatro "cerca de US$ 70.000", que se pagaron con fondos propios, con el aporte de socios y una donación de materiales de la IM. Aún no recibieron "ningún dinero" de parte del Ateneo. "Todavía estamos en conversaciones, discusiones... con las autoridades del Ateneo. Sí acordamos no pagar alquiler por un tiempo breve. Con eso pudimos hacer las pocas reparaciones para que la sala se habilite y nada más, pero nos queda un montón de cosas por solucionar”, lamentó.

Joaquín Ormando

Tras nueve meses y horas de trabajo, el teatro está en condiciones "básicas" para funcionar y ya tiene los permisos para la reapertura. Eso sí, no tendrá las cuatro plateas, sino solo tres, "un sector no está habilitado por los daños, va a ser semicircular". Así las cosas, el aforo baja de unos 150 espectadores a 110.

"Va a llevar un tiempo que el público vea esto como antes", explicó Bianchi.

Actor Gustavo Bianchi del Teatro Circular Joaquín Ormando

La reapertura será el sábado 27 con la obra infantil Los miedos de Lupe, que estará en cartelera durante las vacaciones de invierno y, posiblemente, los siguientes fines de semana. Luego, en “no más de un mes”, se estrenará una obra para público adulto.