De la Fuente, DT de España, dijo que Uruguay será un "partido difícil" pero que es bueno "dejar con ganas" a Lamine Yamal

El seleccionador español Luis de la Fuente se mostró muy satisfecho por el rendimiento de la Roja en el partido contra Arabia Saudita, victoria 4-0 este domingo en Atlanta, y quitó hierro a la sustitución de Lamine Yamal tras lograr su primer gol en un Mundial: "Es bueno dejarle con más ganas".

Tras la victora, enfrentarán a Uruguay en el último partido del grupo y tras conocer cómo le va a la celeste este domingo ante Cabo Verde a las 19:00.

"Los partidos son diferentes, aunque la propuesta quiere ser similar. Hemos hecho un primer tiempo excepcional y un segundo también bueno y, sobre todo, que nos permite dar continuidad y afrontar los partidos importantes que tenemos por delante. Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro".

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Mejoría en ataque

"Es lo que más habíamos insistido, lo habíamos visto con los jugadores y todos coincidíamos en que necesitábamos más verticalidad, más intensidad, se ha visto en remates, desde el primer minuto de agobiar al rival y meterle en su área, en ese planteamiento estamos muy contentos y hay que seguir creciendo y mejorando".

El festejo de Lamine Yamal en su primer gol en el Mundial 2026 Foto: AFP

Partidazo de Lamine y Oyarzabal

"Rodrigo ha hecho también un partido fantástico, los dos centrales extraordinarios, Lamine está en perfectas condiciones para acometer partidos completos y de Oyarzabal qué vamos a decir, había tenido algún problemilla, que no se puede contar todo, pero tiene siempre un rendimiento excepcional".

Jugadores extramotivados

"A nadie le gusta que duden de su trabajo y su capacidad, la reacción de los jugadores es lógica. Golpe en la mesa, reivindicarnos y dar continuidad a un proyecto que viene de hace tiempo".

Cambio de Lamine en el descanso

"Obviamente había que ver cómo se desarrollaba el encuentro, pero hoy era un paso importante para lo sucesivo. Ya está en perfectas condiciones y también es bueno dejarle así, con más ganas".

Lamine Yamal: “Tenía muchas ganas, llevaba mucho tiempo sin poder jugar”

Lamine Yamal, extremo de la selección española, aseguró este domingo, tras la victoria por 4-0 contra Arabia Saudí en el Mundial 2026, que tenía “muchas ganas”, porque “llevaba mucho tiempo sin poder jugar ni entrenar”, se alegró por la actuación y los dos goles de Mikel Oyarzabal y remarcó que se trataba, “sobre todo, de ganar”.

España llega al Mundial con una nueva generación joven encabezada por Lamine Yamal, que con apenas 18 años aporta un factor diferencial. James Gill - Danehouse/Getty Images

“Muy feliz por la victoria del equipo, por Mikel, que se lo merecía. Me alegro mucho por él. Sobre todo, era ganar hoy y es lo que hemos hecho. Tenía muchas ganas. Llevaba mucho tiempo sin poder jugar, sin poder entrenar y me hace muy feliz jugar con mis compañeros y la selección. Toca Uruguay ahora”, valoró en declaraciones a ‘TVE’.

Lamine Yamal fue titular. “Tengo muy buena relación (con Luis de la Fuente), hay plena confianza, me pregunta cómo estoy, qué siento y le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el cien por cien siempre”, afirmó.

Según explicó, España tenía “claro el plan” de partido. “Ir a por ellos y a por la victoria, desquitarnos del empate del otro día”, añadió.

Con base en AFP y EFE