Bubista, DT de Cabo Verde, advirtió que ante Uruguay jugarán "sin miedo", con la idea que aplicó ante España, y elogió a Marcelo Bielsa

Cabo Verde , que logró una de las mayores hazañas del Mundial 2026 al empatar 0-0 contra España en la primera jornada, quiere seguir compitiendo "sin miedo" y "hacer todo lo posible por clasificarse a la próxima ronda", declaró su seleccionador, Pedro Leitao Brito 'Bubista', en la víspera del partido contra Uruguay de este domingo a las 19:00.

"Nuestra idea es competir los tres partidos (de grupo) con coraje, con organización, pero también sin miedo ", dijo el técnico caboverdiano en Miami, donde afrontará a la celeste.

"No hemos venido solo a participar, queremos disputar los partidos, poder demostrar que estamos a este nivel y enfrentarnos a los mejores equipos del mundo", añadió el DT de 56 años.

El seleccionador de Cabo Verde afirmó que su equipo ha venido al Mundial a competir y tratar de "clasificar a la siguiente ronda". "Obviamente es muy difícil, porque cada equipo tiene su potencial, pero luchamos para que suceda".

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El lunes pasado, en Atlanta, Cabo Verde consiguió frustrar todas las ofensivas de España, vigente campeona de Europa y una de las favoritas del Mundial.

La selección del archipiélago africano, de unos 520.000 habitantes, se enfrenta ahora a otro equipo de nivel, el Uruguay de Marcelo Bielsa, que intentará reaccionar tras empatar 1-1 contra Arabia Saudita el lunes.

Sobre el partido contra la celeste, Bubista destacó que intentarán hacer su juego y mantenerse "bien armados en defensa", como hicieron en el partido contra España para lograr un punto.

"Siempre es difícil (...) sobre todo por la categoría de nuestro rival. Son campeones del mundo y de Sudamérica; considerando la calidad de jugadores que tienen y lo gran entrenador que es su director técnico, el partido es muy importante", resaltó.

Kevin Pina Foto: Mattia Ozbot/Getty Images North America/Getty Images via AFP

El seleccionador caboverdiano también tuvo palabras de elogio para Bielsa, al que consideró "alguien que ha hecho muchísimo por el fútbol" y dijo que será "un placer y un honor" poder "codearse" con él en el partido del domingo.

"Tienen muy buenos jugadores; es un equipo intenso, bastante agresivo en el buen sentido de la palabra", añadió.

Sobre la primera participación de Cabo Verde en un Mundial, Bubista dijo que la selección no solo representa a un país, sino también a toda África y que quería ser una inspiración para los niños del continente.

Jamiro Monteiro Foto: Mattia Ozbot/Getty Images North America/Getty Images via AFP

El Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para casi 65.000 espectadores, será el escenario del partido a partir de las 19:00 horas, mismo estadio que vio a la celeste empatar 1-1 contra Arabia Saudí en el debut de ambos equipos en el torneo.

Debido a la igualdad del grupo H, en el que cada equipo tiene un punto tras la primera jornada, el triunfo en el segundo partido es fundamental para encarrilar el pase a dieciseisavos de final, aunque no garantizaría la clasificación automática.

Con base en EFE y AFP