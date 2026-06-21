Los cinco aspectos del juego que Uruguay deberá cuidar de Cabo Verde para el partido crucial de este domingo por el Mundial 2026

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa vuelve a escena este domingo para enfrentar un partido crucial. A partir de la hora 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami, la celeste se enfrentará con Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 .

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Enfrente estará una de las selecciones debutantes que tiene este Mundial, Cabo Verde, que es un grupo de islas ubicadas en el Océano Atlántico, frente a la costa de Senegal.

Con una superficie de apenas 4 mil kilómetros cuadrados (la de Uruguay supera los 176 mil) y una población ronda el medio millón de habitantes, Cabo Verde es la segunda nación más chica de este torneo detrás de Curazao.

Se independizaron de Portugal en 1975 y la selección se formó en 1978, clasificando por primera vez a una Copa de África en 2013. Los llaman los Tiburones Azules.

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Disputó por primera vez una Eliminatoria mundialista en 2002 y para clasificar a este Mundial ganó el grupo que compartió con Camerún, Angola, Libia, Islas Mauricio y Suazilandia.

De los 26 jugadores, 14 nacieron en el extranjero, seis en Países Bajos, tres en Francia, otros tres en Portugal, uno en Irlanda y otro en Estados Unidos, pero terminaron optando por jugar para Cabo Verde.

Pico Lopes, uno de los zagueros, nació en Irlanda y no habla portugués, además de ser contactado por Linkedin para jugar en la selección de Cabo Verde.

Steven Moreira, lateral derecho titular, jugó en selecciones juveniles de Francia y es considerado actualmente uno de los mejores defensores de la MLS donde juega para Columbus Crew.

Contra España comenzaron jugando con Vozinha, cuatro defensores que fueron Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes y Sidny Lopes; Kevin Pina como volante tapón, Laros Duarte y Jamiro Monteiro como interiores, el capitán Ryan Mendes y Jovane Cabral como volantes externos, y Dailon Livramento como delantero, aunque ante España fue un primer defensor.

Estas son las principales virtudes de este equipo.

1- Vozinha, un golero que es leyenda en su país

Vozinha Foto: Roberto Schmidt/AFP

Se profesionalizó a los 25 años cuando dejó su país y se fue a atajar a Progresso de Angola. Luego jugó en Zimbru Chisinau de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre, AS Trencin de Eslovaquia y Chaves de Portugal.

Tiene 40 años y fue la gran figura del empate 0-0 con España.

Golero con dominio de área, de buen pie y muy seguro bajo los tres palos.

2- La defensa

Sidny Lopes Cabral marcando a Ferran Torres Foto: Mattia Ozbot/Getty Images North America/Getty Images via AFP

El bloque bajo que le plantaron a España fue indescifrable para el equipo de Luis De la Fuente.

Concedieron pocos espacios, apretaron muy bien las líneas y de las 27 veces que España le pateó al arco, solo 7 fueron bajo los tres palos.

Todo el equipo está perfectamente capacitado para trabajar solidariamente en faz defensiva.

El lateral izquierdo Sidny Lopes Cabral es una de las figuras del equipo. En diciembre, José Mourinho lo llevó a Benfica desde Estrela Amadora y puede jugar de extremo, manejando muy bien ambos perfiles.

El zaguero Diney, de Al Bataeh, es un jugador de dos áreas con gol.

3- El mediocampo consistente

Kevin Pina Foto: Mattia Ozbot/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Kevin Pina es el volante central del equipo y el jugador a partir del cual comienza la circulación de la pelota hacia la faz ofensiva.

Se probó en Benfica pero no quedó, pero viene de ser campeón de la liga de Rusia con Krasnodar.

4- El liderazgo de Jamiro Monteiro

Jamiro Monteiro Foto: Mattia Ozbot/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Volante interior con potencial para ser doble cinco o enganche, Jamiro Monteiro fue dirigido en Cambuur, de la Liga de Países Bajos por Arne Slot quien potenció su capacidad para recuperar pelotas. Es el 10 del equipo.

5- Dos delanteros con gol

Aymeric Laporte y Dailon Livramento AFP

Ryan Mendes, capitán y extremo derecho (contra España fue un doble lateral), es el goleador histórico de la selección con 22 conquistas.

Es también el jugador con más partidos internacionales. Se formó en la academia de Le Havre de donde salieron Paul Pogba y Ryad Mahrez. Una dura lesión de rodilla le impidió jugar a mejores niveles. Tiene actualmente 36 años.

Dailon Livramento fue clave en las Eliminatorias con cuatro goles. Es hijo de una leyenda musical caboverdiana, Mariza do Rosario, tiene 25 años y juega en Casa Pia de Portugal (no hizo goles en 26 partidos), equipo que logró mantenerse en primera división en un playoff con Torreense, el equipo del lateral derecho suplente, Stopira.

Sin contar a los goleros, el equipo promedia 1,80 metros entre sus jugadores de campo (el de Uruguay es 1,79m).

El plantel de Cabo Verde

Jugador Posición Equipo (Equipo) 1- Vozinha Golero GD Chaves (Portugal) 2- Stopira Defensa Torreense (Portugal) 3- Diney Borges Defensa Al Bataeh (Emiratos Árabes Unidos) 4- Pico Lopes Defensa Shamrock Rovers (Irlanda) 5- Logan Costa Defensa Villarreal (España) 6- Kevin Pina Mediocampista Krasnodar (Rusia) 7- Jovane Cabral Mediocampista Estrela Da Amadora (Portugal) 8- Joao Paulo Mediocampista FCSB (Rumania) 9- Gilson Benchimol Delantero Akron Tolyatti (Rusia) 10- Jamiro Monteiro Mediocampista PEC Zwolle (Países Bajos) 11- Garry Rodrigues Mediocampista Apollon Limassol (Chipre) 12- Marcio Rosa Golero Montana (Bulgaria) 13- Sidny Lopes Cabral Defensa Benfica (Portugal) 14- Deroy Duarte Mediocampista Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 15- Laros Duarte Mediocampista Puskas Akademia (Hungría) 16- Yannick Semedo Mediocampista Farense (Portugal) 17- Willy Semedo Mediocampista Omonia (Chipre) 18- Telmo Arcanjo Mediocampista Vitória (Portugal) 19- Dailon Livramento Delantero Casa Pia (Portugal) 20- Ryan Mendes Delantero Igdir FK (Turquía) 21- Nuno Da Costa Mediocampista Basaksehir (Turquía) 22- Steven Moreira Defensa Colombus Crew (Estados Unidos) 23- CJ Dos Santos Golero San Diego FC (Estados Unidos) 24- Wagner Pina Defensa Trabzonspor (Turquía) 25- Kelvin Pires Defensa SJK (Finlandia) 26- Helio Varela Mediocampista Maccabi Tel Aviv (Israel)

El camino de Cabo Verde en las Eliminatorias de África