Mundial 2026: Argentina se entrenó en Kansas y Lionel Scaloni mantiene dos dudas para enfrentar a Austria

Luego de golear a Argelia en el debut en el Mundial 2026 , con una exhibición individual de Lionel Messi , la selección Argentina se entrenó en Kansas a puertas cerradas pensando en el duelo ante Austria en la segunda fecha del grupo J, y el entrenador Lionel Scaloni mantiene dos dudas a la hora de armar el equipo titular.

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En el Compass Minerals National Performance Center de Kansas , donde está haciendo base la selección Argentina y a dos días del cotejo ante Austria, Scaloni ultima detalles en el armado del once titular , con la novedad de que Gonzalo Montiel padece una sobrecarga muscular y Nahuel Molina será el lateral derecho que arranque.

De momento, es el único cambio confirmado con respecto al encuentro ante Argelia en el estreno mundialista. No obstante, Montiel integrará el banco de suplentes ya que a pesar del pequeños malestar físico, se entrenó a la par de sus compañeros.

Scaloni mantiene dos dudas con respecto al equipo que paró en la primera fecha. Thiago Almada podría dejarle su sitio a Nicolás González , un jugador mucho más explosivo para aprovechar los espacios que, a priori, dejaría una selección que presiona muy alto.

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La otra modificación se daría en el centro del ataque y en el acompañante de Messi: Julián Álvarez tiene chances de arrebatarle el lugar a Lautaro Martínez, pero la duda aún persiste en el cuerpo técnico.

Lionel Messi en el entrenamiento de Argentina en el Mundial 2026 EFE

El resto del once sería el mismo que goleó 3-0 a Argelia: Dibu Martínez se mantendría en el arco; Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina serían los otros tres integrantes de la defensa junto con Molina; en el mediocampo Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister parecen inamovibles; mientras que Lionel Messi será titular nuevamente en busca de seguir rompiendo récords en este Mundial.

El posible once de la selección Argentina para enfrentar a Austria

Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

¿Cuándo juega Argentina ante Austria por el Mundial 2026?

El partido será el lunes 22 de junio a las 14:00 horas en Dallas.

La tabla de posiciones del grupo J