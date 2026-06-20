Mundial 2026: el impactante récord que Países Bajos le rompió al Brasil de Pelé tras la goleada a Suecia

Países Bajos goleó de manera contundente a Suecia por 5-1 , en el marco de la segunda fecha del grupo F del Mundial 2026 , y alcanzó un récord histórico y es que superó el invicto de la selección de Brasil de Pelé , alcanzando los catorce partidos sin conocer la derrota por Copa del Mundo.

En el Mundial de Brasil 2014 , la selección de Países Bajos finalizó en la tercera posición , y sumó puntaje ideal en la fase de grupos al imponerse por 5-1 ante España, 3-2 frente Australia y 2-0 contra Chile .

En fase de eliminación, el equipo liderado en ese entonces por Arjeen Robben y Robin Van Persie , venció 2-1 a México en los octavos de final, igualó sin goles contra Costa Rica pero clasificó por penales y en semifinales también no pasó del 0-0 ante Argentina, pero perdió por penales . En el duelo por el tercer y cuarto puesto, se impuso 3-0 ante Brasil .

En la Copa del Mundo de Rusia 2018 Países Bajos no participó , por lo que el registro se mantuvo en cero.

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El récord que obtuvo Países Bajos en el Mundial 2026

En el siguiente Mundial, en Qatar 2022, la selección dirigida por Louis van Gaal también registró puntaje ideal en la fase de grupos al imponerse 2-0 contra Senegal en el debut, empató 1-1 con Ecuador y venció 2-0 al anfitrión Qatar en la última jornada.

En la siguiente instancia, en octavos de final derrotó 3-1 a Estados Unidos y en cuartos de final empató 2-2 ante Argentina con un gol agónico, pero al igual que en 2014, cayó en los penales.

En las dos jornadas que van en este Mundial 2026, Países Bajos igualó 2-2 en el debut ante Japón y goleó 5-1 a Suecia, alcanzando los 14 partidos invictos en Mundiales y superando el registro de 13 encuentros que tenía la Brasil de Pelé.

Países Bajos hace historia en el Mundial 2026 EFE

De esta manera, el último partido que perdió la Naranja Mecánica en un Mundial fue la final de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, cuando cayó ante España por 1-0 con gol de Andrés Iniesta en los minutos finales del alargue.