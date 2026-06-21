Detuvieron en Montevideo a un hombre de 27 años que había robado una farmacia: se le incautó indumentaria policial

Un hombre de 27 años fue detenido en las últimas horas en el marco de un operativo por el robo de una farmacia en Avenida 18 de Julio y Joaquín Requena , informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

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Según la información oficial, el incidente se produjo esta misma madrugada. Sobre esa hora, personal policial fue informado de un hurto cometido por un hombre vestido con indumentaria de policía .

En este marco, los efectivos iniciaron un proceso de búsqueda que terminó con la detención del presunto autor del hecho en una parada de ómnibus en Avenida General Rivera y Pedro Campbell .

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Durante el registro, al joven se le incautó un arma de fuego sin municiones, requerida por hurto, además de una campera y un pantalón de uniforme policial .

También se incautaron celulares, perfumes, un morral, un gorro, una piña americana y documentos varios.

De acuerdo a lo informado por la Policía, el detenido se encuentra ahora a disposición de la Fiscalía, quien avanzará con la investigación del caso.