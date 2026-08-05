Half Maratón de Montevideo: IM anunció cortes de tránsito y detalló el recorrido de la carrera del domingo

La 15ª edición de la Half Maratón de Montevideo se correrá este domingo 9 de agosto sobre la rambla de la capital, con pruebas de 5, 10 y 21 kilómetros y la participación de más de 5.000 corredores , según informó la Intendencia de Montevideo (IM) .

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Como consecuencia del evento deportivo, habrá cortes de tránsito entre las 04:00 y las 13:00 en distintos puntos de la rambla y calles de la Ciudad Vieja, el Centro y Parque Rodó. La Intendencia aclaró que el tránsito volverá a la normalidad a las 13:00, excepto en la intersección de la rambla en la senda hacia el oeste , donde la circulación permanecerá interrumpida hasta las 15:00 para desmontar las estructuras de largada y llegada.

La carrera, organizada por Prodeporte , comenzará a las 0 8:00 . La organización estima un tiempo máximo de una hora y media para los 10 kilómetros y de tres horas para completar la media maratón .

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La rambla permanecerá cerrada al tránsito desde rambla Baltasar Brum y San Fructuoso hasta rambla Gandhi y Errazquín .

Además, se dispusieron cortes en distintos cruces:

De 04:00 a 13:00

Rambla Gran Bretaña y Ciudadela.

Rambla Francia y Sarandí.

De 06:00 a 13:00

Maldonado y Ciudadela.

Treinta y Tres y Reconquista.

Treinta y Tres y Carlos A. Miles.

Misiones y Carlos A. Miles, Misiones y Piedras, Misiones y Rambla 25 de Agosto.

Zabala y Reconquista, Zabala y Rambla Francia.

Colón y Reconquista, Colón y Rambla Francia.

Maciel y Reconquista, Maciel y Rambla Francia, Maciel y Rambla 25 de Agosto.

Guaraní y Reconquista, Guaraní y Piedras, Guaraní y Rambla 25 de Agosto.

Lindolfo Cuestas y Buenos Aires, Lindolfo Cuestas y Reconquista.

Sarandí y Lindolfo Cuestas.

Washington y Lindolfo Cuestas.

Washington y Rambla Juan Monteverde.

Cerrito y Lindolfo Cuestas, Cerrito y Rambla Juan Monteverde.

25 de Mayo y Colón.

Solís y Piedras, Solís y Rambla 25 de Agosto.

Ituzaingó y Piedras, Ituzaingó y Rambla 25 de Agosto.

Juan Carlos Gómez y 25 de Agosto.

Bartolomé Mitre y Piedras.

Rambla 25 de Agosto y Juncal.

Rambla 25 de Agosto y Ciudadela.

Rambla 25 de Agosto y Florida.

Rambla 25 de Agosto y Río Branco.

Rambla 25 de Agosto y La Paz.

Rambla 25 de Agosto y salidas del Puerto de Montevideo.

Ciudadela y Cerro Largo.

Río Branco y Galicia.

La Paz y avenida Rondeau.

La Paz y Paraguay.

La Paz y Julio Herrera y Obes.

Rambla Edison y acceso al Puerto hacia General Pacheco.

Río Negro y Durazno, Río Negro y Carlos Gardel, Río Negro y Rambla República Argentina.

Rambla República Argentina y Paraguay, y Rambla República Argentina y Ejido.

Carlos M. Morales y La Cumparsita, y Carlos M. Morales y Rambla República Argentina.

Eduardo Acevedo y Luis Piera, y Eduardo Acevedo y Rambla República Argentina.

Rambla Wilson y Jackson.

Rambla Wilson y Sarmiento.

Rambla Wilson y acceso al Club de Pesca Ramírez.

Rambla Wilson y Club de Pesca Montevideo.

Julio María Sosa y Rambla Wilson.

La Intendencia informó que no habrá desvíos en las líneas del transporte público urbano.

Recomiendan no estacionar en el circuito

Las autoridades exhortaron a quienes viven o trabajan dentro del circuito a no dejar vehículos estacionados desde la noche del sábado.

En caso de que permanezcan en esas zonas, serán retirados por una grúa y reubicados fuera del recorrido. Los propietarios podrán consultar dónde fueron trasladados llamando al 1950 4000, opción 1.

Cómo será el recorrido

La largada estará ubicada en rambla Gran Bretaña y Treinta y Tres, frente al Templo Inglés.

Los participantes de las tres distancias recorrerán inicialmente la rambla portuaria hacia el oeste. Los corredores de 5 kilómetros retornarán a la altura del viaducto y completarán el circuito por la rambla sur.

Quienes disputen la media maratón (21K) continuarán por la rambla hasta las inmediaciones del Club de Golf, donde realizarán el retorno antes de llegar a la calle Errazquín para volver hacia la zona de llegada.

En tanto, los competidores de 10 kilómetros compartirán el recorrido inicial y regresarán antes, a la altura de Ciudadela, para completar la distancia.