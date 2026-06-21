España goleó 4-0 a Arabia Saudita en el primer partido de este domingo 21 de junio en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la roja buscaba su primera victoria en el Grupo H, en el que también están Uruguay y Cabo Verde, que jugarán a las 19:00.
España 4-0 Arabia Saudita: con el primer gol de Lamine Yamal, la roja goleó y tomó la punta del grupo de Uruguay
España, rival de Uruguay en la última fecha, queda como líder del grupo con 4 unidades, a la espera de lo que ocurra en el partido de la celeste ante Cabo Verde