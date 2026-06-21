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España 4-0 Arabia Saudita: con el primer gol de Lamine Yamal, la roja goleó y tomó la punta del grupo de Uruguay

España, rival de Uruguay en la última fecha, queda como líder del grupo con 4 unidades, a la espera de lo que ocurra en el partido de la celeste ante Cabo Verde

21 de junio 2026 - 15:10hs
El festejo de Lamine Yamal en su primer gol en el Mundial 2026

El festejo de Lamine Yamal en su primer gol en el Mundial 2026

Foto: AFP

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España goleó 4-0 a Arabia Saudita en el primer partido de este domingo 21 de junio en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la roja buscaba su primera victoria en el Grupo H, en el que también están Uruguay y Cabo Verde, que jugarán a las 19:00.

Lamine Yamal fue titular y abrió el marcador, para luego golear 3-0 a los 23 minutos con otros dos tantos de Mikel Oyarzábal. El 4-0 llegó en el comienzo del segundo tiempo con un un gol árabe en contra.

Con este resultado, España, rival de Uruguay en la última fecha, queda como líder del grupo con 4 unidades.

La ficha del partido:

4 - España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri (Fabián, m.70), Dani Olmo (Mikel Merino, m.60); Lamine Yamal (Yeremy Pino, m.46), Oyarzábal (Ferran Torres, m.46) y Baena (Nico Williams, m.60). Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP)

0 - Arabia Saudí: Mohammed Alowais; Ali Lajami, Abdulelah Alamri (Ala Alhajji, m.60), Hassan Altambakti, Saud Abdulhamid, Moteb Alharbi; Nasser Aldawsari (Khalid Alghannam, m.80), Musab Aljuwayr (Abdullah Alhamdann, m.46), Abdullah Alkhaibari (Mohamed Kanno, m.46); Feras Alkbrikan (Mohammed Abu Alshamat, m.60), y Salem Aldawsari. Seleccionador: Georgios Donis (GRE).

Goles: 1-0: Lamine Yamal, m.10. 2-0: Oyarzábal, m.21. 3-0: Oyarzábal, m.24. 4-0: Hassan Altambakti, m.49 (p.p).

Árbitro: Raphael Claus (BRA).Amonestó a Salem Aldawsari (m.30) y a Mohamed Kanno (m.60) en Arabia Saudí. Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el estadio de Atlanta, con techo y sistema de climatización, ante 68.239 espectadores.

Así fue España 4-0 Arabia Saudita:

España vs Arabia Saudita:

Final del partido: España 4 - Arabia Saudita 0

La roja se recuperó del 0-0 en el debut ante Cabo Verde y goleó a Arabia Saudita por 4-0, resultado que la deja primera en el Grupo H a la espera de lo que pase a las 19:00 en Uruguay vs Cabo Verde.

Minuto 90+1: el VAR anula el 5-0

Ferrán Torres ponía el 5-0 pero el VAR, tras un análisis en el que se tomó un par de minutos, marcó fuera de juego.

Minuto 48: Gol de España, en contra

El flamante fichaje de Real Madrid, Marc Cucurella, pone el 4-0 en el comienzo del segundo tiempo. Finalmente, el gol fue considerado en contra de Hassan Al Tambakti.

Comenzó el segundo tiempo en Atlanta

Final del primer tiempo: España 3 - Arabia Saudita 0

Dominio absoluto de España en Atlanta para irse 3-0 en la primera mitad, y en la que pudo haber más goles. La roja gana con tantos de Yamal y dos de Oyarzabal.

Minuto 23: Gol de España, Oyarzábal pone el 3-0

Ya es goleada de España ante Arabia Saudita con un nuevo gol de Mikel Oyarzábal, el goleador de Real Sociedad.

Minuto 20: Gol de España: 2-0

Mikel Oyarzábal pone rápidamente el 2-0 para España.

Minuto 10: Gol de Lamine Yamal para el 1-0

A los 10 minutos, tras una buena jugada de ataque, España pone el 1-0 con gol de Lamine Yamal, su primer tanto en mundiales.

El festejo de Lamine Yamal en su primer gol en el Mundial 2026

El festejo de Lamine Yamal en su primer gol en el Mundial 2026

Lamine Yamal de titular

Lamine Yamal arrancará como titular ante Arabia Saudita, este domingo en el Estadio Atlanta en la segunda jornada del Mundial, en un once inicial de la selección española en el que el técnico Luis de la Fuente introduce cuatro cambios con respecto al debut ante Cabo Verde.

El jugador de 18 años, en busca de ritmo de juego tras 55 días de baja por una lesión muscular, había disputado los últimos 25 minutos en el empate sin goles inicial, el lunes también en Atlanta.

Además de la estrella del Barcelona, Pedro Porro ocupará el lateral derecho en lugar de Marcos Llorente, mientras que en el ataque Dani Olmo y Álex Baena suplen a Gavi y Ferran Torres. Repite como nueve Mikel Oyarzabal.

Equipo titular de España: Unai Simón - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri (cap), Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. DT: Luis De La Fuente (ESP)

Lamine Yamal en el Mundial 2026

Lamine Yamal en el Mundial 2026

Todos igualados en el Grupo H:

Con dos empates en la primera fecha, la serie tiene a todos los equipos igualados con una unidad, por lo que sumar este domingo será vital para llegar bien posicionados a la tercera etapa.

España va por su primera victoria

Comienza el blog en vivo de Referí para España vs Arabia Saudita, que se juega en Atlanta desde las 13:00

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