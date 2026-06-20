Uruguay busca su primer triunfo en el Mundial 2026, a pesar de Cabo Verde y el efecto Vozinha, el arquero infranqueable ante España, que no tiene club y su ficha vale US$ 50.000

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa buscará este domingo estrenar su casillero de victorias en el Mundial 2026 a expensas de Cabo Verde, selección sorpresa de la primera jornada al empatar sin goles con España con una soberbia actuación de su guardameta Josimar Dias "Vozinha", y que ahora quiere más.

El Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para 65.000 espectadores, será el escenario del partido a partir de la hora 19, mismo estadio donde la celeste empató 1-1 con Arabia Saudita en el debut del pasado lunes.

Ese encuentro dejó dos caras bien distintas de Uruguay. Una demasiado precipitada en la primera mitad, que se saldó con un gol saudí, y otra mucho más sólida en la segunda con la que logró igualar y rozar los tres puntos.

El mejor semblante de Uruguay con un único "9" llevará a Marcelo Bielsa a apostar de nuevo por esta variante, con la que Uruguay venía jugando habitualmente y Darwin Núñez se quedará en el banco de suplentes. De esa forma, Agustín Canobbio será titular.

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A su vez, como informó Referí, Nicolás De la Cruz se mete en el equipo en lugar de Manuel Ugarte, y Juan Manuel Sanabria lo hará en lugar de Matías Viña por el lateral izquierdo.

Vozinha aguarda

Enfrente de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa estarán los Tiburones Azules, protagonistas de una de las mayores campanadas en lo que va de Mundial 2026 tras empatar a 0 con España, la campeona de Europa.

La selección africana lo hizo gracias a un ejercicio estoico durante los 90 minutos, evitando que su bloque bajo fuera desarticulado pese a las largas posesiones de balón del combinado español en su mitad del campo.

Además, las pocas veces que España logró penetrar en el área de Cabo Verde se encontró con Vozinha, quien fue nombrado mejor jugador del partido con siete atajadas, lo que lo transformó en una de las figuras del Mundial hasta el momento.

El arquero, de 40 años, no tiene actualmente equipo, tras terminar su contrato con Chaves de la Segunda división portuguesa, y cuenta con un valor de mercado de US$ 50.000.

Su desempeño le valió un empujón de popularidad en redes sociales, donde pasó de 200.000 seguidores en Instagram antes del partido contra España a alrededor de 13 millones en la víspera de Uruguay.

El encuentro del domingo será muy especial para Vozinha, puesto que su madre estará en el estadio tras haberse perdido el primero por un retraso en su visado para viajar a Estados Unidos.

Debido a la igualdad del Grupo H, en el que cada equipo tiene un punto tras la primera jornada, el triunfo en el segundo partido es fundamental para encarrilar el pase a dieciseisavos de final, aunque no garantiza la clasificación automática.