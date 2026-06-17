Milagro en el Mundial 2026: Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue figura ante España, conmueve al fútbol y su madre viajará para verlo el domingo ante Uruguay

El Mundial 2026 sigue regalando historias que trascienden lo estrictamente deportivo. El arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, se erigió como la gran figura de su equipo en el histórico empate sin goles frente a España. A sus 40 años, el arquero fue elegido el jugador más valioso del partido (MVP) tras sostener su arco invicto ante una de las potencias del torneo, pero las imágenes que recorrieron el planeta entero no fueron sus atajadas, sino sus lágrimas de desahogo y nostalgia. Y ahora enfrentará a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en su segundo encuentro el próximo domingo a la hora 19 en Miami.

El experimentado futbolista rompió en llanto en dos oportunidades. La primera, sobre el césped, al tomar dimensión del logro colectivo. La segunda ocurrió en la zona mixta frente a los micrófonos, donde desnudó una profunda tristeza familiar: las estrictas restricciones migratorias de Estados Unidos le habían impedido a su madre, Ana Candida Evora, obtener el visado para viajar a Atlanta.

"Me duele que mi madre no pueda estar aquí para verme", expresó el futbolista, quebrado por la angustia.

El impacto del testimonio de Vozinha fue tan masivo que la política estadounidense tomó cartas en el asunto de inmediato.

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El congresista Hakeem Jeffries se sensibilizó con el caso e intervino directamente ante los estamentos gubernamentales más altos para agilizar el trámite burocrático y revertir la situación de cara al partido del próximo domingo frente a Uruguay.

"Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia. Hablé con el secretario de Estado, Marco Rubio, y pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo posible para garantizar que su madre pudiera asistir al próximo partido", fundamentó Jeffries.

Pocas horas después, el propio funcionario trajo la tranquilidad esperada al confirmar que Ana Candida ya tiene la autorización legal para ingresar al país y estará alentando en las tribunas del estadio de Miami.

Tras intensas gestiones diplomáticas, se destrabó un conflicto administrativo que afectaba a varios ciudadanos de Cabo Verde debido al encarecimiento de los aranceles consulares. De este modo, el fútbol logró romper barreras y el veterano arquero podrá jugar el partido más importante de su vida ante la celeste con los ojos de su madre mirándolo desde la grada.