Llamado laboral de UTE para estudiantes: ofrecen 11 cargos con sueldo de $ 78.360

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) abrió un llamado laboral para cubrir 11 cargos dirigidos a estudiantes de ingeniería eléctrica , que desempeñarán funciones en distintas áreas de la empresa en Montevideo.

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Según las bases del concurso, los seleccionados percibirán una remuneración nominal de $ 78.360 por una carga laboral de ocho horas diarias .

El período de inscripción ya se encuentra habilitado y se extenderá hasta el 26 de junio a las 16:00 horas .

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El llamado está dirigido a estudiantes que estén cursando la carrera de ingeniería eléctrica y que cuenten con un avance académico mínimo del 40%.

Entre los requisitos excluyentes establecidos por UTE figuran:

Ser estudiante de ingeniería eléctrica con al menos el 40% de la carrera aprobado .

. Haber cursado la carrera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República o en una universidad privada cuya titulación sea equivalente y esté reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) .

o en una universidad privada cuya titulación sea equivalente y esté reconocida por el . Haber aprobado, como mínimo, una materia desde enero de 2025 .

. Al momento de asumir el cargo, no poseer otro puesto o función pública remunerada, salvo la actividad docente. En ese caso, la acumulación horaria no podrá superar las 60 horas semanales.

Qué aspectos serán valorados

Además de los requisitos obligatorios, UTE informó que se tendrán en cuenta otros antecedentes de los postulantes.

Entre los criterios a valorar se encuentran:

Conocimientos vinculados a las tareas del cargo, siempre que puedan acreditarse mediante certificados o constancias de aprobación.

Experiencia laboral relacionada con las funciones a desempeñar.

Cómo inscribirse

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web de UTE.

Una vez enviado el formulario, el sistema asignará un número de inscripción al postulante. Posteriormente, será necesario adjuntar la documentación requerida y esperar el correo electrónico de confirmación del trámite.

El plazo para postularse permanecerá abierto hasta el 26 de junio a las 16:00 horas.