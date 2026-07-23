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Ministerio de Trabajo advirtió sobre un sitio web falso que difunde un supuesto llamado laboral

La cartera pidió no ingresar al enlace ni proporcionar datos personales y recordó que las convocatorias oficiales se publican a través de Uruguay Concursa y sus canales institucionales

23 de julio de 2026 7:42 hs
Sede del MTSS.

Sede del MTSS.

Foto: Leonardo Carreño.

En las últimas horas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) advirtió sobre la circulación de un sitio web falso que utiliza de forma indebida el nombre de la cartera y una imagen institucional antigua para difundir un supuesto llamado laboral.

A través de un comunicado, el ministerio aclaró que la convocatoria no pertenece al MTSS ni corresponde a ningún proceso oficial de selección de personal.

Ante esta situación, exhortó a la población a no ingresar al enlace difundido, no completar formularios ni proporcionar datos personales o información de contacto.

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El ministerio recordó además que los llamados oficiales para ingresar a la Administración Pública se publican a través del portal Uruguay Concursa y en los canales institucionales vigentes del MTSS.

Por consultas o para verificar la autenticidad de una convocatoria, la secretaría de Estado recordó que está disponible la línea telefónica gratuita 0800 7171.

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