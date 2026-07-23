En las últimas horas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) advirtió sobre la circulación de un sitio web falso que utiliza de forma indebida el nombre de la cartera y una imagen institucional antigua para difundir un supuesto llamado laboral.
Ministerio de Trabajo advirtió sobre un sitio web falso que difunde un supuesto llamado laboral
La cartera pidió no ingresar al enlace ni proporcionar datos personales y recordó que las convocatorias oficiales se publican a través de Uruguay Concursa y sus canales institucionales